Strakonicko

Blatná.Zdroj: Jan Malířský

Kouzelné kluziště na zámku Blatná

Kdy: Pátek 5. až neděle 7. ledna

Kde: Zámek Blatná

Proč přijít: Na rybnících se sice bruslit nedá, ale na zámku ano. Přijďte si užít do Blatné jedinečnou ledovou plochu, která je obklopena dechberoucí architekturou místního zámku. Kluziště je pro veřejnost otevřené až do poloviny března každý pátek od 14 do 18 hodin v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Vstup na kluziště je 50 Kč (děti do 3 let zdarma), za zapůjčení bruslí dáte 100 Kč.

13 000 km prázdnin - stopem na východ

Kdy: Pátek 5. ledna od 19 hodin

Kde: Malenická hospůdka

Proč přijít: Šebestián Bok se vydal ve 20-ti letech stopem, Tureckem, Iráckým Kurdistánem, Uzbekistánem a Tádžikistánem. Zažil dva měsíce čistého, nefalšovaného punku a svobody. Pojďte si s užít nespočet dobrodružství a neuvěřitelných setkání.