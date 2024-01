Českokrumlovsko

8. reprezentační ples města Český Krumlov

Kdy: Sobota 27. ledna od 19 hodin

Kde: Zámecká jízdárna Český Krumlov

Proč přijít: Nenechte si ujít tradiční ples města Český Krumlov v Zámecké jízdárně. Připravený je exkluzivní program, hvězdné obsazení účinkujících, lákavá tombola i fotokoutek od Musea Fotoateliéru Seidel. Již v předsálí se přenesete do 30. let minulého století díky vystoupení kapely Black Bottom, do taneční nálady vás dostane baletní soubor Jihočeského divadla a především k tanci, ale i k poslechu bude hrát Fordance Orchestra. Jazzové a swingové rytmy pak zazní v moderním hávu Electro Swing Allstars. Večerem bude provázet moderátor Roman Anděl. Prodej vstupenek v Infocentru na náměstí Svornosti a na webu ZDE.

Novoroční koncert Vojta Dyk a D.Y.K.

Kdy: Sobota 27. ledna od 19 hodin

Kde: KD Kaplice

Proč přijít: Užijte si jedinečný večer. Nechte se unést magií hudby a prožijte nezapomenutelný večer s českým zpěvákem a hercem Vojtou Dykem a jeho úžasným D.Y.K. projektem.