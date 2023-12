V Hluboké nad Vltavou chystají další ročník festivalu ochotnických divadel. Nabídne hru Generálka císaře Napoleona od Jiřího Hubače, pohádku Zahrada od Jiřího Trnky nebo středověký sitcom Rytířova dcera, který mohl být inspirován dávným kronikářským zápisem.

Několik divadelních souborů předvede na divadelním festivalu v Hluboké nad Vltavou hlavně komedie. | Foto: Archiv Lucie Jozové

Divadelní festival na Hluboké bude! Po krátké pauze přichází divadelní spolek Křížžáci opět s nesoutěžním divadelním festivalem „Křížem krážem za divadlem“. Z prostor loveckého zámečku Ohrada se tentokrát festival přesouvá do divadelních prostor kulturního centra Panorama v Hluboké nad Vltavou.

Myšlenka pořádat takovýto typ festivalu vznikla kolem roku 2015, v roce, kdy soubor slavil 25. výročí znovuzaložení divadelní činnosti a souboru Křížžáci. Členové souboru společně s přáteli z Jihočeského divadla se při této příležitosti rozhodli využít svých schopností a profesních znalostí a pustili se společně do organizace festivalu. „Byl to nápad čistě impulzivní, emocionální, byli jsme bez prostředků a bez zkušeností, ale to nás neodradilo. Naopak. Byl to hnací motor. Mimořádně vstřícné podmínky vedení zámku Ohrada nám umožnily pořádat festival s neopakovatelnou atmosférou. Dvě scény, na nichž se průběžně střídali účinkující, byly umístěny na nádvoří zámku a ve vnitřních prostorách. Celkově působil festival rodinně, bezpečně a velmi uvolněně,“ ohlíží se za tehdejší organizátory Lucie Jozová.

Lidé se procházeli po nádvoří, shlédli představení, které si vybrali nebo jen tak poseděli s ostatními účastníky a dívali se na baletky, jak bosé tančí v trávě. Vstup byl volný. Celá akce se konala díky podpoře města Hluboká nad Vltavou a Jihočeského kraje. „Prvotní ideu festivalu, setkávání se s ostatními divadelníky, jsme v dalších ročnících rozšířili o edukační prvky, jako byly workshopy a lekce improvizace,“ dodává Lucie Jozová.

V průběhu pětileté historie vystoupilo na festivalu i několik budoucích profesionálních divadelníků, studentů DAMU a JAMU. „Atmosféra mezi divadelníky, která panovala po celých těch pět let pořádání festivalu, byla natolik silná, emotivní a povzbuzující, že se nám po ní zastesklo a rozhodli jsme uspořádat festival znovu. Tentokrát v již zmíněných prostorách kulturního centra Panorama,“ říká Lusie Jozová s tím, že díky finanční podpoře města Hluboká nad Vltavou nebudou mezi letošními účastníky festivalu chybět stálice uplynulých ročníků, DS Vltavan z Týna nad Vltavou, DS Akorát z Prahy, DS Doveda ze Sloupnice a také domácí DS Křížžáci z Hluboké nad Vltavou.

„Kulturu obecně město Hluboká nad Vltavou podporuje dlouhodobě a rádo. Vážíme si spolků, že pokračují ve své tradici a podílí se na veřejném životě ve městě,“ uvádí radní města Hluboká nad Vltavou Jindřich Soukal.

Jak bude letošní ročník vypadat?

V pátek 10. listopadu od 19 h budete moc zhlédnout představení Generálka císaře Napoleona, v podání DS Vltavan - autor Jiří Hubač. „Když se po třech letech Napoleonova vyhnanství na sv. Heleně jako zjevení objeví prostá žena z Paříže, začne se odehrávat příběh plný nečekaných zvratů a situací. A náš Napoleon získává možnost podívat se na svět jinýma očima. Třeba si divák uvědomí, že někdy je svazek mrkve silnější zbraní než deset kanónů a pár legračních ksichtíků cennějších než válečné dobrodružství.“

DS Vltavan působí na jednom z pěti otáčivých divadel na světě a na jediném amatérském. V létě baví diváky na otáčku a v zimě se přesouvá do Zámeckého divadla. Mezi jeho aktivity patří mimo jiné i doprovodné akce pro veřejnost. V repertoáru mají jak tragédie, tak komedie, muzikály i pohádky.

V sobotu 11. listopadu ve 14 h zahraje DS Akorát pohádku z pera Jiřího Trnky Zahrada. „Šli jednou tři kluci do školy a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou branku, celou rezavou. Ta branka vedla do zahrady, která nebyla obyčejná, ani začarovaná, ale přesto měla své tajuplné kouzlo. Bydlel v ní mrzutý a zlomyslný kocour, starý, ale zato sympatický trpaslík a sečtělá velryba, která byla chytrá jako encyklopedie. Jistě tušíte, že kluci v té zahradě prožili mnohá dobrodružství.“

Soubor Akorát v průběhu své existence nazkoušel nejen inscenace pro dospělé, ale taktéž pro dětské publikum, z nichž některé texty byly autorské. Pohádky jsou vždy výpravné, doplněné o autorské písničky.

V sobotu 11. listopadu od 16 h odehraje divadelní soubor Křížžáci středověký sitcom Rytířova dcera. „Rodina rytíře Provoda musí řešit problémy všedního života, včetně problémů s láskou. Rytířský slib nelze zrušit, a tak všichni společně musí vymyslet, jak z té šlamastyky ven. Situační komedie plná humoru, soubojů a intrik, se podle kronikáře mohla stát i na nedalekém Karlově Hrádku.“

DS Křížžáci vznikl v roce 1990 a od té doby každoročně nastuduje alespoň jednu divadelní hru. V repertoáru má převážně komedie, nově i Staropražský kabaret, se kterým na pozvání vyjíždí za hranice města. Mezi další činnosti DS Křížžáci patří pořádání divadelního festivalu, divadelního plesu, komentované prohlídky, multižánrové setkání a projekt Hrád(t)kování v prostorách Karlova Hrádku.

V sobotu 11. listopadu od 20 h zahraje DS Doveda autorský muzikál Legenda o zbloudilých duších. „Komediální muzikál s živou kapelou, vlastními písněmi i choreografiemi vezme diváky na tajemnou plavbu rozbouřeným oceánem. Zoufalí piráti zajatí v časoprostoru prahnou po zlatém pokladu, zmatená uklízečka hledá 63 – kód, který ji osvobodí z její vlastní temnoty, manželé hledají sami sebe. Dojdou všechny zbloudilé duše klidu?“

DS Doveda: Ochotnické divadlo má ve Sloupnici bohatou tradici, hrávalo se v hospodských sálech, na zahradách, loukách, svého času zde působilo i více spolků současně. Slůvko „doveda" má ve sloupnickém slangu několik významů. Především je to člověk, který se vyznačuje neobyčejnou šikovností, chytrostí apod., ve smyslu „Týýý, dovedo, tobě to jde“. Soubor sbírá pravidelně ceny na divadelních přehlídkách, jejich poslední autorské představení si určitě nenechte ujít!