Jindřichohradecko

Vepřové hody se chystají do Kardašovy ŘečiceZdroj: Deník/Milan Holakovský

Plnou parou do jara

Kdy: V sobotu 2. března od 10 do 16 h

Kde: Jindřichův Hradec, KD Střelnice

Vstupné: 50 Kč

Proč přijít: 1. Jarní festival aneb malou oslavu jara zažijete v hradecké Střelnici v sobotu od 10 do 16 h. Čekají vás přednášky o jarních bylinách, očistě a dávných tradicích, skvělá folková muzika v podání folkového dua Ty a My z Humpolce. Uvidíte zdobení vajíček, které si můžete i sami vyzkoušet a další dílničky i pro děti. Můžete si zakoupit nebo se nechat inspirovat velikonočním a jarním zbožím a užít si program. Nebude chybět ani občerstvení, dobrá káva či bylinkový čaj.

Vepřové hody

Kdy: V sobotu 2. března od 11 do 17 h

Kde: Kardašova Řečice, náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Zabijačku chystají na sobotu v Kardašově Řečici. A užijí si nejen mlsné jazýčky. Po celý den bude k dispozici dřevěný dobový kolotoč, malování na obličej, děti si v kreativních dílnách zkusí vyřezávání dřevěných hraček, můžete sledovat ukázky plnění jitrnic a od 14 hodin bude vyhrávat živá kapela.

Házená pomáhá

Kdy: V sobotu 2. března od 18.30 h

Kde: Třeboň, sportovní hala

Proč přijít: Druhý ročník sportovně benefiční akce Házená pomáhá se uskuteční v sobotu 2. března od 18.30 v třeboňské sportovní hale. Jiskra Třeboň zve všechny fanoušky a podporovatele nejenom dobrého sportu, ale i místního hospice. V loňském roce se podařilo pro hospic získat 46 280 Kč. Letošní cílem je překonat společně tuto částku a pořídit pro hospic dvě nové polohovací postele, které tvoří nezbytnou součást péče v závěru života. Hospicové péči sv. Kleofáše bude poukázán veškerý výtěžek ze vstupného utkání domácí Jiskry s 1. HC Pardubice.