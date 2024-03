Jindřichohradecko

Velikonoční veselice v Jindřichově HradciZdroj: Muzeum Jindřichohradecka

Velikonoční veselice

Kdy: V sobotu 23. března od 10 do 16 h

Kde: Jindřichův Hradec

Proč přijít: Vítání jara a Velikonoc zahájí Hradečtí společným průvodem. Sraz, nejlépe s řehtačkami, je před budovou Muzea Jindřichohradecka ve Štítného ulici již v 9.30 hodin. Procesí zamíří na náměstí Míru, kde bude letošní novinkou Velikonoční jarmark. Účastníci ukotví strom Kraslicovník za doprovodu bubnů dětského rytmického orchestru Hakunamatata, Jarošovské krojové družiny a okřídlenců na chůdách Divadla Studna. V areálu muzea budou čekat natěšení prodejci, pestré tvůrčí dílny a společné vymalování obří kraslice určené následně pod strom Kraslicovník. Programy v minoritském klášteře začínají od 10 h a potrvají do 16hod in. Pro děti i dospělé bude připravena řada dílniček, budete si moci vyrobit nejen nejrůznější velikonoční dekorace z rozličných materiálů, ale také uplést velikonoční pomlázku, upéct jidáše a třeba vyzkoušet i tradiční techniku batikování voskem při zdobení kraslic se členy Jarošovské krojové družiny. Proutky, vajíčka a vše ostatní potřebné bude pro zájemce k dispozici na místě. Můžete nahlédnout pod ruce sklářskému mistru.

Naladit a připravit se na Velikonoce můžete přijít také do Krafferovy zahrady v Jindřichově Hradci. Ta zve v sobotu od 14 do 17 hodin na Velikonočník. Děti čeká program v podobě pletení pomlázky, přírodního barvení vajíček a Zajícovy bojovky – úkoly s jarní a velikonoční tematikou. Pro všechny návštěvníky je pak připraven malý velikonoční kvíz a jarní fotokoutek. Vstupenky za 200 Kč pro dítě s rezervaci času, kdy chcete absolvovat aktivity pro děti, pořídíte na eshopu www.krafferovazahrada.c

Velikonoční jarmark

Kdy: V neděli 24. března od 10 do 16 h

Kde: Státní zámek Dačice

Vstupné: 20 Kč, děti do 15 let zdarma

Proč přijít: Nádvoří zámku a prostory muzea v Dačicích budou patřit tradičnímu jarmarku. Těšit se můžete na prodej velikonočních dekorací, perníčků, keramiky, oblečení a bižuterie, ukázky tradičních řemesel, dílničky pro děti i zookoutek. Zajištěno je občerstvení a hudba v podání harmonikáře Františka Dědiny.

Velikonoční trhy pořádají také v Českých Velenicích. Přijďte v neděli od 14 do 18 h na Michlplac, užijete si mimo jiné i vystoupení dětí ze ZŠ České Velenice (14 h), kouzelnickou show Michala Klause (16 h, v sále centra Fenix), o doprovodný hudební program se během odpoledne postará Mladá dudácká muzika.