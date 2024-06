Nadcházející víkend přinese na Budějovicku Národní myslivecké slavnosti na hlubockém zámku Ohrada, Festiválení u knihovny nebo "malou Paříž", jak se říká Olympiádě dětí a mládeže v Budějovicích, která začne v neděli.

Dva tisíce žáků z devíti základních budějovických škol vytvořilo na náměstí olympijské kruhy. Olympiáda dětí a mládeže začíná v neděli na náplavce. | Foto: Aleš Motejl

Buskers Fest

Kdy: do pátku 21. června

Kde: v ulicích Budějovic

Proč přijít: Čtrnáctý ročník mezinárodního festivalu pouličního umění. Ještě do pátku můžete vidět desítky vystoupení přímo v centru města.

Besedy, workshopy, divadélka a čtení, to je Festiválení v budějovické knihovně. Ilustrační fotoZdroj: Shutterstock

Festiválení

Kdy: čtvrtek 20. a pátek 21. června od 8.30 do 18 h

Kde: budějovická knihovna Na Sadech

Proč přijít: Čtenářské workshopy, besedy se spisovatelkami dětských knih, divadla, řada zábavných stanovišť a samozřejmě čtení. Kompletní program na www.cbvk.cz

Montmartre pod Černou věží je dvoudenní festival pouličního umění v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Montmartre pod Černou věží

Kdy: pátek 21. června od 16 do 22 h a sobota 22. června od 10 do 22 h

Kde: v Budějovicích pod Černou věží, v Hroznovce a v Galerii Na dvorku

Proč přijít: Výtvarníci, herci, hudebníci i tanečníci, amatéři i profesionálové, a to vše na jednom místě. Programy jsou určeny dětem i dospělým. Tento „budějcký Montmartre“ nabídne prezentaci výtvarných děl za přítomnosti autorů a pro zájemce i workshopy, potkat se zde můžete se studenty i pouličními muzikanty, divadelníky i tanečníky.

Dva tisíce žáků z devíti základních budějovických škol vytvořilo na náměstí olympijské kruhy.Zdroj: Art 4 Promotion

Slavnostní zahájení Olympiády dětí a mládeže Jihočeský kraj 2024

Kdy: neděle 23. června 17.30 a pondělí 24. června 21 h

Kde: náplavka za Dlouhým mostem v Budějovicích

Proč přijít: Centrem XI. letní olympiády dětí a mládeže 2024 se od 23. do 27. června stanou České Budějovice, kde proběhne i slavnostní zahájení. V další hostující města se promění Tábor a Hluboká nad Vltavou. Bojovat o medaile se bude tradičně čtyři dny na 27 sportovištích. Místem setkávání a oslav 21. ročníku největší multisportovní akce v České republice se stane Olympijský dům. Slavnostní zahájení se uskuteční tradičně v neděli, a to 23. června na Náplavce u Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Vše odstartuje v 17:30 warm up, o hodinu později pak začne oficiální program, v rámci kterého nebude chybět nástup krajských výprav v čele s vlajkonoši, vztyčení olympijské vlajky či zapálení ohně.

Má vlast: slavnostní zahájení open air festivalu Hvězdy nad Vltavou

Kdy: pátek 21. června od 21.30 h

Kde: Sokolský ostrov, České Budějovice

Proč přijít: Přijďte si užít výjimečný Open Air koncert roku 2024. Oslava Roku české hudby. Nejslavnější symfonická báseň Bedřicha Smetany Má vlast v podání Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Tomáše Braunera.

Národní myslivecké slavnosti na zámku Ohrada.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Národní myslivecké slavnosti

Kdy: sobota 22. června od 9 do 17 h

Kde: zámek Ohrada, Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Rodinný program, při kterém poznáte myslivost, sokolnictví, loveckou kynologii a vše, co k myslivostí patří. Součástí programu bude i tradiční mistrovství ve vábení jelenů a jiných druhů zvěře, myslivecké troubení a předáváním mysliveckých vyznamenání. V neděli 23. června pak na slavnosti navazuje dětský myslivecký den. Spolupořadatelem obou akcí je Českomoravská myslivecká jednota a časopis Myslivost. Více na https://www.nzm.cz/aktualne-v-muzeu/akce/narodni-myslivecke-slavnosti-2024.

Výstava stabilních motorů a staré techniky

Kdy: sobota 22. června od 13 h

Kde: park na návsi v Ločenicích

Proč přijít: Přijede 40 vystavovatelů z celé republiky a i ze Slovenska. Hudba a občerstvení zajištěno.

Vítání léta v Boršově

Kdy: sobota 21. června od 16.30 h

Kde: farská zahrada v Boršově nad Vltavou

Proč přijít: Bohatý program: od 16.30 h ukázka výcviku policejních psů, od 17 h Emil Kristek a pěnová show pro děti, od 18 h kapela William, od 19 h Salsa Escuela - škola salsy, od 19.30 h taneční vystoupení dětí, od 20 h DJ Arnošt & Friends. Doprovodný program: pěnová show, malování na obličej, skákací hrad, střílení ze vzduchovek, jídlo z grilu, palačinky, pikadory, pivo. Vstup zdarma.

Kapela Bonsai č. 3 vystoupí na Hluboké.Zdroj: Stanislav Tošner

Hluboká Folk fest

Kdy: sobota 22. června od 13 h

Kde: Areál Hluboká

Proč přijít: Více než 10 hodin muziky. Na pódiu se představí špičky české folkové a country scény: Radůza, Nedvědi, Míša Leicht, New Rangers, Bonsai č.3, Žofie Kabelková, Ponožky Pana Semtamťuka, Nepochopíš, Lipo a Jana P.S. Kromě muziky si můžete užít také sportovní a zábavné aktivity v areálu s celou rodinou.

Čtyřmetroví draci obsadí v sobotu zoologickou zahradu Dvorec u Borovan.Zdroj: Zoo Dvorec

Zoohrátky s draky

Kdy: sobota 22. června od 10 h

Kde: Zoo Dvorec

Proč přijít: Přijďte si užít setkání se čtyřmetrovými draky - jediné samonosné loutky v ČR, na které si můžete nejen sáhnout. Na programu je přivítání draků jako nového druhu v zoo, veterinární kontrola, křtiny draků, krmení draků, focení s draky, líhnutí draka, dračí malování na obličej, dračí stezka a další zážitky pro děti.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí a vy museli sedět doma, třeba vás inspirují naše tipy na knižní novinky.

Soutěž

Do neděle 23. června napište na mail soutez.jih@denik.cz správnou odpověď na otázku: Kde žije spisovatelka Veronika Bálková? Vylosovaný získá jednu z novinek.

Christopher Paolini: Murtagh Zdroj: Albatrosmedia

Legenda pokračuje. Vraťte se do světa Eragona a Dračích jezdců.

Pro Dračího jezdce Murtagha a jeho draka Trna už není na světě bezpečno. Zlý král byl svržen a z nich se stali vyděděnci. Po celé zemi se navíc začínají šířit zvěsti o pukající zemi a zápachu síry, který se vznáší ve vzduchu. Zdá se, že ve stínech Alagaësie se skrývá cosi zlého. A tak začíná epická cesta do známých i neprobádaných krajů, kde budou muset Murtagh a Trn použít všechny zbraně ze svého arzenálu, aby našli a přelstili tajemnou čarodějnici. Čarodějnici, která je mnohem mocnější, než se zdá.

Veronika Bálková: Přechodné období Zdroj: Paseka

Na dlouhých procházkách se psem hledá Kateřina klid, ale najde jen otráveného orla mořského. Po tomhle nálezu jsou vyhlídky na klidné dny definitivně pryč. Do případu se vloží policie, která zjistí, že rozhodně nejde o ojedinělou záležitost, a rozvíří se sled událostí v malé vesnici na jihu Čech. Kdo za otravami stojí? A proč se vlastně Kateřina ocitla v ospalém Borkově? Dokáže se popasovat s výhrůžkami, které se najednou objevují ve schránce, ale i se stíny minulosti?

Debutový román s detektivními prvky se odehrává na cestě mezi lesem a vsí, mezi vsí a městem, v čase mezi ztrátou a novým začátkem. Vypravěčskou suverenitou i melancholií upomene na díla Jiřího Hájíčka, Anny Bolavé či Viktorie Hanišové.