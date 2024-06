České Budějovice na náladových fotografiích

Kdy: pátek 28. června v 15 hodin

Kde: budějovické náměstí

Proč přijít: Jihočeské muzeum a fotograf Milan Binder pořádají výstavu historických fotografií v samém centru města.

Indiáni. Ilustrační foto.

Zakončení školního roku s indiány

Kdy: pátek 28. června od 12 h

Kde: Safari Resort Hluboká u Borovan

Proč přijít: Pro všechny malé i velké dobrodruhy je připravena jedinečná akce - Den s indiány! Vyzvedni vysvědčení a přijeď si užívat. Na jedničkáře čeká dárek. Přijďte se ponořit do světa indiánů a zažít den plný her, zábavy a poznání. Na co se můžete těšit? Střílení z luku: Vyzkoušejte si své střelecké dovednosti a staňte se mistrem lukostřelby jako opravdoví indiáni. Ukázka indiánského týpí: Prohlédněte si tradiční indiánské obydlí a dozvíte se, jak žili indiáni v dřívějších dobách. Indiánské tradice: Seznámíte se s indiánskými zvyky a rituály. A to není vše!: Čeká na vás také spousta dalších her a aktivit jako offroad jízdy, jízdy na zvířatech (oslíci, koníci) krmení zvířat, kontaktní ZOO, půjč si zvířátko na vodítko, 3D lukostřelecký parkur, rozhledna a velké dětské hřiště.

Kabinet nabízí kromě bazaru i kurzy renovace nábytku.

Bazar, otevřený sklad Kabinetu

Kdy: sobota 29. června od 8 do 12 h

Kde: Palackého náměstí (roh J. Plachty a Fr. Šrámka), České Budějovice

Proč přijít: Bazarové poklady na vás čekají. Budete moci vybírat z funkčního dřevěného nábytku, proštrachat se regály s nádobím, skouknout obrazy… Zároveň máte příležitost nahlédnout do dílny Kabinetu a podívat se, kde se odehrávají všechny zakázkové renovace a řemeslné kurzy.

Záviš na Aqua Loca

Kdy: sobota 29. června od 18 h

Kde: Aqua Loca u Maláku, České Budějovice

Proč přijít: Legenda a kníže pornofolku Záviš, support: Vojta Rada z Budweis Drunken Bastards. Vstup zdarma a taky do klobouku.

Děti si užijí na výstavišti. Ilustrační foto

Kinderfestival

Kdy: sobota 29. června od 10 h

Kde: budějovické výstaviště

Proč přijít: Největší pohádkový festival, na kterém děti zažijí své oblíbené pohádkové postavičky naživo. Budou i velké skákací hrady, malování na obličej, kouzelník, diskotéka, soutěže a hry, kreativní dílničky, focení s maskoty.

Divadlo pro děti na Havraním náměstí

Kdy: sobota 29. června od 10 do 12 h

Kde: Havraní náměstí u Rabenštejnské věže, Budějovice

Proč přijít: Každou sobotu od 10 h čeká pod věží dobrodružná výprava pro celou rodinu. Nechte svou fantazii putovat do vzdálených světů, hlubokých lesů, rozbouřených moří i cirkusových šapitó. Potkáte se s klavíristou Bartim, strašlivým drakem Friťákem, statečnou mořskou vílou Evelínou, medvědem ulepeným od medu i s mnoha dalšími spolucestujícími. Nyní: Mr. Barti / Alex Mihailovski.

Na vlásku

Princeznovský večer

Kdy: pátek 28. června od 19 h

Kde: letní kino Háječek, Budějovice

Proč přijít: Baletní lekce, zaplétání copánků, čajový dýchánek a projekce pohádky Na vlásku od 21.30 h.