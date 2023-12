Táborsko

Betlémské světlo jde do domovů.Zdroj: Petr Skřivánek

Těšíme se na Vánoce

Kdy: V sobotu 16. a v neděli 17. prosince od 14 do 18 h

Kde: Tábor, náměstí T. G. Masaryka

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Během třetího adventního víkendu se na náměstí T. G. Masaryka v Táboře rozhostí příjemný program „Těšíme se na Vánoce“. Po oba dva dny se děti mohou těšit od 14 do 18 h na jízdy vláčkem, v sobotu 16. prosince lidé uvidí a uslyší pouliční vyprávění s hudbou „Potkali se u Betléma“. V neděli od 15 hodin zazní Adventní koledivy a následuje vystoupení Divadla Kvelb „Andělé“ (16.30 hodin).

Betlémské světlo

Kdy: V sobotu 16. prosince

Kde: Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí

Proč přijít: Do Veselí nad Lužnicí přijede betlémské světlo v sobotu 16. prosince v 11.28 hodin rychlíkem z Brna. Ve Veselí je možné si betlémské světlo vyzvednout do lucerniček ve stejný den, a to v čase od 15 do 17 hodin na náměstí T. G. Masaryka. V případě špatného počasí u skautské klubovny na Foglarově nábřeží. Další možnost k vyzvednutí Betlémského světla bude ve veselském kostele Povýšení sv. Kříže po pravidelných mších. Ve Zlukově bude možnost si betlémské světlo vyzvednout 16. prosince od 14 hodin v kapličce a u starosty obce. Světlo dál skauti povezou vzápětí osobním vlakem do Českých Velenic. Na tradiční předávání betlémského světla se můžete vypravit i v Plané nad Lužnicí. Naváže na ně živý betlém složený ze členů různých spolků a dobrovolníků. Přijďte v 16 h ke kostelu sv. Václava.