Kdy: pátek 2. srpna od 20 h

Kde: Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Bluegrassová legenda zahraje v Alšovce.

Kytice na otáčku

Kdy: pátek 2. srpna od 21.30 do 23 h

Kde: Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou

Proč přijít: Klasika divadla Semafor v podání Divadelního souboru Vltavan. „Pane Erbene, neřekněte ne! Každý z nás zná Erbenovu Kytici a snad každý aspoň slyšel o divadelní verzi divadla Semafor. Pan Suchý přidal tu gestíčko, tu posuneček a vzniklo legendární představení. Pět balad ve zcela originálním pojetí, plné nečekaných zvratů, klasických hlášek, skvělé hudby a úžasného semaforského humoru. Snad nám to pan Erben promine. Ale děláme to s láskou. Vždyť bez lásky nelze hrát divadlo.“

Benátská noc na jezu

Kdy: sobota 3. srpna od 14 h (registrace plavidel)

Kde: jez v Plavě

Proč přijít: Tradiční plutí zvláštních plavidel. Od 14 do 15 h registrace plavidel, od 16.30 do 19 h hraje kapela Leťáci, 18.30 až 19 h předání cen, 19.30 až 22 h hraje kapela Fontanela, 22 h ohňostroj, 22.30 až 24 h hraje kapela Rozkrock, 24 - 1 h diskotéka. Po celý den atrakce a občerstvení, vstupné 50 korun, děti do 12 let a senioři zdarma.

Italský večer v Háječku

Kdy: sobota 3. srpna od 18 h

Kde: letní kino Háječek, Budějovice

Proč přijít: Program plný italských lahůdek a zábavy. Degustace italských vín, lahodné dezerty, autentická pizza a focaccia, před filmem vědomostní kvíz o Itálii. Od 21 h promítání italské komedie "První den mého života".

Léto v Samsonu

Kdy: sobota 3. srpna od 14 h

Kde: nádvoří pivovaru Samson

Proč přijít: Zahrají Olympic, Ivan Mládek, No Name, Argema, Pokáč, Kreyson.

Tep fest

Kdy: sobota 3. srpna od 15 h

Kde: Sokolský ostrov, Budějovice

Proč přijít: Taneční a hudební festivalové odpoledne. Čeká vás tanec - balet, hudba a zpěv umělců z USA a Čech. Pro děti je připravený zábavný program, stanoviště s odměnami. Nebudou chybět ani stánky s dobrým jídlem, pitím a také se zmrzlinou. Vstup zdarma.

Ovčácké slavnosti

Kdy: neděle od 9 do 16 h

Kde: zámecká zahrada Borovany

Proč přijít: Již popatnácté se bude v zahradě pracovat s vlnou, příst na kolovrátcích a z vyrobené příze plést šálu. Vše si budou moci zájemci vyzkoušet. Během dne nebudou chybět tradiční ukázky práce ovčáckých psů, výstava plemen ovcí, nebo řemeslný trh. Vstupné dobrovolné.

Vandráci na cestách s Pavlem Liškou

Kdy: neděle 4. srpna od 20.30 h

Kde: Safari Resort Hluboká u Borovan

Proč přijít: Setkání s Vandráky na cestách a hercem Pavlem Liškou. Vzrušující příběhy z jejich cesty po nezkrotné Papui-Nové Guineji.

Nerez & Lucia

Kdy: pátek 2. srpna od 19 h

Kde: Pivovarská zahrada u Rezidence v Nových Hradech

Proč přijít: Zakládající členové Nerez Vít Sázavský a Zdeněk Vřešťál se spojili se zpěvačkou Luciou Šoralovou a natočili desku. Koncert skupiny Nerez & Lucia je sestaven z novinek tohoto alba a z největších hitů původní skupiny Nerez.

Udržitelnost a civilizace, autor Miroslav Bárta

Kdy: od soboty 3. srpna do neděle 25. srpna

Kde: budějovické náměstí

Proč přijít: Unikátní exteriérová výstava, která poukazuje na nutnost změny myšlení a chování dnešní společnosti. Udržitelná budoucnost nejen pro naše děti – téma, které rezonuje především v západní části světa a kterým se zabývá třetí tematická výstava z pera Miroslava Bárty a jeho spolupracovníků. Devětatřicet ucelených témat na solárně nasvícených panelech, které jsou přístupné 24 hodin denně zdarma.

Máte co číst?

Petra Klabouchová: Ignis Fatuus

Hororový příběh z magické Šumavy, kde si život a smrt podávají ruce

close info Zdroj: Nakladatelství Host zoom_in Ignis Fatuus.Na zakázaném území Šumavy, kolem řeky Křemelné, se koncem 70. let začínají probouzet pradávné legendy. Pohraničníci zde stále častěji hlásí výskyt neznámých světelných jevů. Roste podezření na možné nepřátelské plány Západu. A krajem se opět šíří odvěké pověsti o bludičkách a beztělcích. Do míst, jež byla po desetiletí nepřístupná, je vyslána vědecká expedice, která má záhadná zjevení prozkoumat. Vědci věří, že najdou rozumné vysvětlení, ale možná právě oni uprostřed šumavských slatí o rozum přijdou. Jde skutečně o přírodní úkazy, nebo si tu s nimi něco temného pohrává? Každý z nich si v duši nese minulost svou i svých předků — a zdejší kraj nezapomíná. Tentokrát se bude mstít sama Šumava.