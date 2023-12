Českokrumlovsko

Medvědí Vánoce na krumlovském zámku.Zdroj: Deník / Zuzana Gabajová

Medvědí Vánoce

Kdy: neděle 24. prosince od 10 h

Kde: Český Krumlov, medvědí příkop na I. zámeckém nádvoří

Proč přijít: Také medvědi slaví Vánoce. Na dobrotách od lidí si budou pochutnávat i chlupáči z Českého Krumlova. Parta medvědích přátel v čele s medvědářem Janem „Míšou“ Černým jim umístí do příkopu několik vánočních stromků, které jsou ověšené sladkými bonbóny, perníčky, vánočním cukrovím a nejrůznějším ovocem a k tomu přidají i dárky od návštěvníků. Ty můžete nosit 24. prosince až do 13 hodiny. Bedýnky na dobroty najdete na II. zámeckém nádvoří.

Zimní adventní plavby na voru

Kdy: sobota 23.prosince od 14 do 16 h

Kde: Přístaviště Rožmberská Bašta (Rybářská ul.)

Proč přijít: Přijďte si užít netradiční zážitek - zimní plavby na voru meandrem Českého Krumlova. Pravidelné vyjížďky začínají vždy ve 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 hodin. Plavba trvá cca 25 minut, nalodit se můžete v přístavišti Rožmberská Bašta - Rybářská ulice. Ceny 390 Kč dospělý, 200 Kč dítě do 12 let, zdarma dítě do 5 let. Trasa plavby: Přístaviště Rožmberská Bašta (Rybářská ul.) – kostel sv. Víta – Jezuitská kolej – Paraplíčko – ul. Rybářská – zámek – Egon Schiele Art Centrum (bývalý Měšťanský pivovar) – Městské hradby – Přístaviště Rožmberská Bašta (Rybářská ul.).