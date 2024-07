Borůvkobraní

Kdy: sobota 13. a neděle 14. července

Kde: Areál kláštera, Borovany

Proč přijít: Gastronomicko-kulturní festival. Nádvoří bude patřit řemeslnému jarmarku, ukázkám výroby rukodělných výrobků a v případě přízně počasí i kulturnímu programu. Na plácku u kašny jsou naplánována vystoupení písničkářů z Čech i Moravy, kejklířů a klaunů, folklorních souborů, workshop bubnování na africké bubínky a v neděli zde bude příležitost ulovit fotku s borůvkovými „živými sochami“. Nebude chybět ani populární soutěž v pojídání knedlíků, sportovní akce Na kole kolem borůvkovan a poradna pro pěstitele borůvek i prodej sazenic zahradních borůvek.

Karlův hrádek, zřícenina nedaleko Hluboké nad Vltavou.

Divadlo na Karlově hrádku

Kdy: pátek 12. července od 17 hodin

Kde: Karlův hrádek

Proč přijít: Hlubocký divadelní spolek Kříž-žáci se zde představí ve hře Rytířova dcera.

Pivní slavnosti se chystají v Třebíně. Ilustrační foto.

Pivní slavnosti

Kdy: pátek 12. července od 16 hodin a v sobotu 13. července od 14 hodin

Kde: pod hrází rybníka v Třebíně

Proč přijít: Všichni příznivci zlatavého moku se vydají do Třebína. Konat se tu budou pivní slavnosti. Připraveno bude na 10 druhů nejrůznějších piv. Chybět nebudou ani laskominy všeho druhu.

Bigbít pro kováře

Kdy: sobota 13. července od 18 h

Kde: Zevlův mlýn

Proč přijít: Spolek Žít Třeboní a spolek Krčín pořádají benefiční koncert na podporu sbírky pro novohradského kováře Dana Černého, který se zotavuje po těžkém úrazu. Vystoupí regionální kapely The Rozladěn, Trojitá chyba, Tvoje řeč.

Koncerty na náměstí

Kdy: 13. července od 20 hodin

Kde: Masarykovo náměstí Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Dobrá muzika, k tomu jedinečná atmosféra města v kombinaci s létem. Takové okamžiky si užijí ti, kteří v sobotu zavítají do Hluboké nad Vltavou. Konat se zde bude další z letních koncertů. Tentokrát se publiku představí kapela Rokeři.

Exotické ovoce a zelenina z Ugandy, Tanzánie a Indonésie v IGY

Trh s exotickým ovocem

Kdy: sobota 13. července od 9 do 18 h

Kde: budějovické IGY

Proč přijít: Ovoce od drobných farmářů z Ugandy a Indonésie. Zažijete explozi chutí a ochutnáte původní nešlechtěné druhy ovoce, které je organické, chemicky neošetřované, nehnojené a hlavně dozrálé v teple na sluníčku v přirozených podmínkách. Těšit se můžete na manga, avokáda, marakuju, ananasy, různé druhy banánů, největší ovoce na světě - jackfruit, tamarillo a další. K prodeji budou i různé druhy čajů a kávy, bambucká másla, čokoláda, vanilka, superpotraviny. Nákupem podpoříte komunity v Ugandě.

Vernisáž výstavy Tiled

Kdy: pátek 12. července od 18 h

Kde: Městská galerie Týn nad Vltavou

Proč přijít: Do 15. září budou vystavovat Néphéli Barbas, Martin Herold a Alžběta Říhová. Mezinárodní výstava konfrontující práci dvou umělkyň a jednoho umělce střední generace, jejichž tvorba je shodně ovlivněna vztahem k architektuře a kreativně navazuje na bohaté dědictví geometrických a reduktivních tendencí v evropském umění. Paralelně s výstavou je tento týden na dvorku galerie výstava Jana Fabiána. Dvorek galerie je jako ateliér pod širým nebem přístupný po celé léto.

Publicista Jan Štifter. S novou knihou Svinenské století II., která se věnuje příběhům z Trhových Svinů.

Komentovaná vycházka městem s Janem Štifterem

Kdy: sobota 13. července od 15 h

Kde: sraz před kostelem v Trhových Svinech

Proč přijít: Komentované vycházka městem se spisovatelem Honzou Štifterem. Bouřlivá 50. léta silně poznamenala i svinenské obyvatele. Vycházka připomene nejzajímavější příběhy. Vstupné zdarma.

Festival Rockáček

Kdy: sobota 13. července od 15 h

Kde: letní scéna u KD v Trhových Svinech

Proč přijít: Druhý ročník festivalu pro malé i velké, tentokrát s dětskými kapelami Čiperkové a Aňa, Pó a pes, dětskou diskotékou s Matyášem Palkovičem, na závěr se představí kapela Perutě s frontmanem Milanem Peroutkou. Ke vstupence zmrzlina zdarma. Pro děti budou připraveny zábavné atrakce, malování na obličej. Občerstvení zajištěno.

Městské slavnosti v Týně nad Vltavou

Vltavotýnské slavnosti města

Kdy: od čtvrtka 11. do neděle 14. července

Kde: hřiště u sokolovny, park, letní kino, Týn nad Vltavou

Proč přijít: Ve čtvrtek projekce filmu Django, v pátek podvečer vystoupí Slza, Xindl X a jihočeská kapela Red Rose. Sobotní dopoledne a část odpoledne bude věnováno výročí 150 let založení místního sboru dobrovolných hasičů. Připraven je průvod spolků městem, na náměstí Míru pak bude program pokračovat ukázkou historické i současné hasičské techniky a soutěžemi. Připraven je festival rockových kapel v Art Caffe Baru. Sobotní program na hlavní stage zahájí český folk-popový zpěvák a písničkář Voxel, vystřídá ho všem dobře známá Tlustá Berta a sobotní večer završí poprocková kapela Midi. Nedělní dopoledne potěší příznivce dechové hudby, u Sokolovny zahraje Sedmikráska a následně pak také Dechový orchestr Temelín.

Sporťáček Tour

Kdy: sobota 13. července, od 9 do 19 hodin

Kde: Sokolský ostrov v Českých Budějovicích

Proč přijít: Sporťáček je festival pro celou rodinu. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý hudební, sportovní a doprovodný program pro rodiny s dětmi. Součástí hudebního programu budou nejrůznější aktivity a činnosti nejen pro děti, ale i rodiče. Po celý den se budou na pódiu střídat oblíbené dětské hudební skupiny, jejichž vystoupení potěší nejen děti, v interaktivních zónách bude připravena řada aktivit, které vás přenesou do světa her, zábavy a poznání. Do Budějovic zavítá oblíbený youtuber ARY Povoroznyk. Bude tu i několik edukativních zón - ekologická, o finanční gramotnosti, udržitelném životním stylu. Děti se vyřádí na překážkové dráze či nafukovacích skákadlech. Chybět nebudou kreativní a tvořivé dílničky pro děti a rodiče.

Bude cirkus

Letní Vltava: BudeCirkus

Kdy: neděle 14. července, od 14 do 18 hodin

Kde: ČEZ Areál Vltava (na pláži)

Proč přijít: Vaše ratolesti se vyblbnou a naučí se něco o svém těle. Zkusí si žonglování, poznají balanc, vzdušnou akrobacii na šálách, pozemní akrobacii a při té párové zase pochopí, jak vám vlézt na záda a neublížit. V rámci akce proběhne i workshop paddleboardingu. Celá akce je zdarma. V případě nepříznivého počasí se ale akce nekoná.