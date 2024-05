Nadcházející víkend přinese na Budějovicku otevření sezóny na Karlově Hrádku, výstavu pokojových kytek v Metropolu, burgrový hody ve Čtyráku i barevný běh a trhy v Riegrovce. Z naší nabídky si určitě vyberete.

Karlův hrádek, zřícenina nedaleko Hluboké nad Vltavou, zve na zahájení sezóny. | Foto: Deník/Edwin Otta

Zahájení sezóny na Karlově Hrádku

Kdy: sobota 4. května, 10 až 16 h

Kde: Karlův Hrádek u Purkarce

Proč přijít: Představení plánované činnosti na Hrádku a hlavní aktivity během léta a podzimu, zajištěno občerstvení. Celý den bude otevřeno Muzeum voroplavby v Purkarci a bude možné využít přívoz z Purkarce. Od 11 do 16 h zahraje živá hudba v podání Zlatých skořápek. Akce je zapojena také do otevření plavební sezóny Lodě na vltavské vodě a z Hluboké bude vypravena lodní linka: Hluboká nad Vltavou/Zámostí - plavba na Karlův hrádek - start: Zámostí-Hamry - 9 h a 13 h - zdarma, bez rezervace - Karlův hrádek - plavba do Hluboká nad Vltavou/Zámostí - start: molo Karlův hrádek - 11.30 h a 16 h - zdarma, bez rezervace.

Barvám neutečeš.Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová

Barvám neutečeš

Kdy: sobota 4. května od 9 do 15 h

Kde: Sokolský ostrov, České Budějovice

Proč přijít: Desátý ročník barevné show s během na pět kilometrů. Celodenní akce plná doprovodného programu pro celou rodinu - hudba, různé zábavné aktivity pro děti i dospělé. Po nejmenší barevné běžce je letos poprvé připravena 1,5 km dětská trasa.

Monstera

Kdy: neděle 5. května od 9 do 12 h

Kde: budějovický DK Metropol

Proč přijít: Prodejní výstava pokojových, exotických a raritních rostlin. Pokud hledáte pokojovku na okrášlení prázdného kouta, exotickou liánu, která by se pnula po vašem schodišti, orchidej pro zakomponování do terária, vzácnou formu monstery k doplnění vaší sbírky nebo pokud se potřebujete zbavit svých výpěstků, jděte se podívat.

Family Fest

Kdy: sobota 4. května od 11 do 16 h

Kde: klášter na Piaristickém náměstí v Budějovicích

Proč přijít: Divadla, koncerty, workshopy a soutěže pro babičky, dědy, rodiče a děti.

Trhy v RiegrovceZdroj: Jan Michl

Jarní trh v Riegrovce

Kdy: sobota 4. května od 9 do 17 h

Kde: Riegrova 51, České BudějoviceProč přijít: Lokální produkty, lokální tvůrci, ale i představení pro děti, tvořivá dílna, opékání buřtů, ohrádka se zvířaty a farmářský trh. S pohádkou pro děti d 10 a 15 h přijede Potulný čajovník Jakub. Vstupné za osobu (tedy i dospělého jako doprovod) bude 90 korun. Divadýlko se bude konat uvnitř v klubovně.

Trocnovské divadelní slavnosti: Smím prosit, Dodo?

Kdy: pátek 3. května od 20.30 do 22 h

Kde: Archeoskanzen v Trocnově

Proč přijít: Představení pod širým nebem, hra Smím prosit, Dodo? Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se ožení. Ale jak se nemuset své vášně k ženám vzdát a zároveň splnit podmínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení ještě překvapivější. Svižná komedie, která nabízí vtipné dialogy a krásné herecké příležitosti. Vstupné 120 korun.

Buď Kafka. Festival Kafka s námi

Kdy: neděle 5. dubna od 10 do 21 h

Kde: budějovický Výměník, Čtyři Dvory

Proč přijít: Po celý den vegetariánské občerstvení, dobový fotokoutek a hudba začátku 20. století. Na programu je Vytetuj si Kafku, Kafkův čtecí koutek, padělání Kafkova podpisu, psaní dopisů Franzovi s lektorským úvodem, artedílna pro děti, linorytová dílna, štafetové čtení z děl Franze Kafky, výtvarná dílna Proměna barev, tvůrčí arteterapeutický workshop „Ten ve stínu“, improvizační divadlo, kafkárenský kvíz, od 19 do 21 h swingová tančírna.

Na zelené vlně - vltavínová akce roku

Kdy: sobota 4. května od 9.30 h

Kde: vltavotýnské městské centrum kultury

Proč přijít: Setkán milovníků zeleného kamene, přednášky odborníků, vltavínová expozice, geoburza. Vstupné: 160 korun dospělí, 80 korun děti 6-15, důchodci nad 65 let a držitelé ZTP/ZTP-P průkazů, zdarma děti do 6 let.

Burger Street Festival Zdroj: Miroslav Nejedlý

Burger Street Festival

Kdy: od pátku 3. do neděle 5. května, 10 až 20 h

Kde: OC Čtyři Dvory

Proč přijít: Největší český street food festival.

Májový koncert pod ambity

Kdy: sobota 4. května od 17 h

Kde: loretánská kaple v Římově

Proč přijít: Májový koncert pod ambity k příležitosti otevření poutního areálu v Římově, Jaroslav Svěcený - houslový virtuální, Lucie Karlová - klavír. V programu zazní unikátní historické evropské housle čtyř staletí. Vstupné 300 korun.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí a vy museli sedět doma, třeba vás inspirují naše tipy na knižní novinky.

Soutěž

Do neděle 5. května napište na mail soutez.jih@denik.cz správnou odpověď na otázku: Jaké barvy turistických značek se u nás používají ke značení? Vylosovaný získá jednu z novinek.

Marek Šálek: Turistická značka, 44 tisíc kilometrů tradice

Příběh českého unikátu ve výpravné knize plné fotografií. Marek Šálek: Turistická značkaZdroj: Albatrosmedia

Český fenomén, který nemá ve světě obdoby. Ve své DNA ji mají vepsanou celé generace Čechů a Slováků. Tento průvodce je pro všechny, kteří si bez značek své výlety už neumějí představit, i pro ty, kteří se chtějí dozvědět, jaké příběhy za nimi stojí. Novinář Marek Šálek vám ukáže fascinující historii turistického značení, doporučí zajímavé trasy a odhalí třeba i to, jakou stopu zanechala česká značka v Mongolsku nebo Brazílii. A také prozradí, jak se stát opravdovým značkařem.



Arnold Schwarzenegger: Buď užitečný

Arnold Schwarzenegger a jeho recept na smysluplný život

Nejslavnější kulturista všech dob. Ikonická filmová hvězda. Lídr šesté největší ekonomiky světa. Tři na první pohled zcela odlišné osobnosti se snoubí v jednom skutečném člověku. Tohle je Arnold Schwarzenegger. A na vrchol se nedostal náhodou. Jeho úspěch je výsledkem jasné vize, tvrdé práce, přímé komunikace a odhodlání. Teď vám na svém příběhu ukáže, že smysl života může najít úplně každý. Jak říká sám Arnold: Nikdo vás nepřijde zachránit, máte jen sami sebe. Dobrá zpráva je, že nic víc nepotřebujete.



Tereza Bartošová: Dceřina kletba

Starý zločin si žádá nové oběti. Od autorky hitu Vodník Tereza Bartošová: Dceřina kletbaZdroj: Albatrosmedia

Poručík Tomáš Vyskočil má velký problém. Je blonďatý, rafinovaný a odhodlaný pořádně mu zavařit. Zatímco se Tomášovo manželství ocitá v ohrožení, je uprostřed Příbrami nalezen těžce podchlazený opilec, který po pár hodinách v nemocnici umírá. Taková smrt by kriminálku mohla nechat v klidu, kdyby se ovšem dotyčný nedávno nezmínil, že mu někdo usiluje o život. A tak se Tomáš s kolegou Honzou Richterem pouštějí do vyšetřování zločinu, po jehož vyřešení nikdo netouží.

Karin Smirnoff: Můj bratr

Syrové rodinné drama plné vášně i napětí. Švédská literární senzace

Jana Kippo se vrací na rodný statek na severu Švédska. Kdysi odsud utekla poté, co její bratr napadl otce lopatou. Bratr se nyní upíjí k smrti a matka po mrtvici chátrá v domově seniorů. Návštěva v Janě oživí vzpomínky na dětství plné násilí, přesto se rozhodne zůstat, aby se pokusila vyrovnat s minulostí. Jenže drsná realita venkova, kde v rodinách po generace vládne alkohol a nikoho nezajímá, co se děje za zavřenými dveřmi, bude krutým soupeřem. Naděje na odpuštění ale umírá poslední. Snad.