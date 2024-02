Českobudějovicko

Výstava orchidejí v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Půlstoletí fotoreportérem aneb Fotografoval jsem anglického krále

Kdy: čtvrtek 15. února od 17 h

Kde: radniční výstavní síň, České Budějovice

Proč přijít: Vernisáž výstavy fotografií a křest unikátní fotoknihy legendárního jihočeského fotoreportéra Jaroslava Sýbka, našeho kolegy. Expozice potrvá do 31. března.

Výstava orchidejí, masožravek a dalších rostlin

Kdy: od pátku 16. února do 3. března, 9 - 17.30 h

Kde: Jihočeské muzeum České Budějovice

Proč přijít: Navštivte tropický ráj plný barev a vůní. Tradiční výstava orchidejí, masožravých rostlin, bromélií, kaktusů, sukulentů a dalších rostlin má otevřeno denně od 9 do 17.30 hodin včetně pondělků.

Společenský večer MěDDM Týn nad Vltavou

Kdy: sobota 17. února od 19 h

Kde: Sokolovna, Týn nad Vltavou

Proč přijít: K tanci a poslechu hraje kapela MP3. V rámci doprovodného programu uvidíte taneční vystoupení dětí z kroužků MěDDM. Proběhne i soutěž o ceny. Vstupenky si můžete koupit v MěDDM.

Fabrika Death Fest 2024

Kdy: sobota 17. února od 18 h

Kde: MC Fabrika v Jeronýmovce, České Budějovice

Proč přijít: Hudební festival s kapelami Taedifer (19 h), Pure (20 h), Brutally Deceased (21 h), Embrional (22 h) a Squash Bowels (23 h).

Pohádka Dášenka v Horké Vaně

Kdy: sobota 17. února od 10 h

Kde: klub Horká Vana, České Budějovice

Proč přijít: Představení o délce zhruba 50 minut pro dětské diváky od 2 do 12 let. Vstup do sálu od 9.30 h. Rezervace je možná pouze zakoupením vstupenky v předprodeji za 85 korun/osoba, na místě se pouze doprodají kapacity nevyprodané předem. Pohádky se konají každou sobotu až do půlky března.