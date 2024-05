Nadcházející víkend přinese na Budějovicku tradiční oblíbenou rallye Křivonoska s naleštěnými krasavci let minulých, navštívit můžete zahrádkářskou a kutilskou výstavu Hobby na budějovickém výstavišti a děti si užijí Bambifest na Sokoláku.

Mezinárodní veterán rallye Křivonoska se koná v sobotu 11. května. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Hobby a Czech Food Expo

Kdy: od čtvrtka 9. do neděle 12. května

Kde: budějovické výstaviště, 9 až 18 h, v neděli do 17 h

Proč přijít: Tradiční výstava pro domácí kutily a zahrádkáře. Prodejci nabízí nepřeberné množství druhů sazenic, semen, stromků, keřů, ale i vybavení na zahradu, pergoly nebo zahradní domky, potřeby pro domácnost, zařízení a vybavení bytu a zahrady, v nabídce prodejců jsou také třeba hračky nebo modely.

Budějovické Hobby.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Křivonoska

Kdy: sobota 11. května, start v 10.30 h

Kde: autokemp Křivonoska u Hluboké nad Vltavou

Proč přijít: Veteran Car Club České Budějovice pořádá 53. ročník soutěže historických motocyklů a automobilů. Soutěže se účastní vozidla do roku výroby 1945. Pro letošní ročník je vypsána speciální kategorie pro značku Harley-Davidson.

Bambifest u budějovické sportovky.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Bambifest

Kdy: v pátek 10. května od 13 do 18 h a v sobotu 11. května od 9 do 17 h

Kde: u budějovické sportovní haly

Proč přijít: Přehlídka volnočasových aktivit pro děti a mládež. Program pro děti, rodiny, spolky, školy, školky a školní družiny. Pódiová vystoupení, soutěže, koncert kapely Spolektiv.

Jarní výlety divočinou Novohradských hor

Zaniklé obce pod Kamencem

Kdy: sobota 11. května, 10 až 17 h

Proč přijít: Přihlášení minimálně 48 hodin před začátkem výletu, tel.: 608 072 506, email: michaela.vlckova@icloud.com, cena 300 korun, děti zdarma. Jde se do odlehlých částí Novohradských hor - mimo značené cesty a turisticky frekventovaná místa, někdy také mimo cesty pěšinkami, loukou, lesem nebo vodou. Chodí se za každého počasí a výlety jsou komentované s průvodcem.

Lajtnovická jubilea

Kdy: sobota 11. května od 12 h

Kde: náves v Litvínovicích

Proč přijít: Slaví se dvě významná jubilea: výročí obce 765 let, SDH Litvínovice 125 let, Litvínovické ženy 75 let. K poslechu hraje dechová skupina Ševetínka a večer rocková kapela Black Tower. Čeká na vás bohatý program s vystoupením umělecké skupiny Screamers.

Salsu můžete prožít na Střeše Budějc. Ilustrační fotoZdroj: Deník/repro

Salsička na Střeše Budějc

Kdy: neděle 12. května od 17 do 22 h

Kde: Střecha Budějc, náměstí, galerie Dvořák, 4. patro

Proč přijít: Od 17 do 18 h bude workshop salsy pro úplné začátečníky, od 18 do 22 h volná salsa a bachata party. Hrát budou Jesús, Jozef a Faraon. Workshop 150, vstupné party 100 korun. Na baru drinky a pivo.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí a vy museli sedět doma, třeba vás inspirují naše tipy na knižní novinky.

Soutěž

Do neděle 12. května napište na mail soutez.jih@denik.cz správnou odpověď na otázku: Jak se jmenuje fantasy příběh pro děti, který napsal budějovický autor Jiří Březina? Vylosovaný získá jednu z novinek.

Rebecca Yarros: Čtvrté křídlo Zdroj: Albatrosmedia

Žhavá dračí fantasy, která uhranula svět.

Dvacetiletá Violet Sorrengailová měla nastoupit do kvadrantu písařů a strávit život mezi knihami. Její matka, nesmlouvavá velící generálka, jí však nařídí, aby se připojila ke stovkám kandidátů toužících dostat se mezi navarrskou elitu: dračí jezdce. Violet chybí trénink, navíc je menší než ostatní a draci se s „křehkými“ lidmi nespojují. Spálí je! Proto bude potřebovat všechen svůj důvtip, aby obstála. Brzo ale zjistí, že z Basgiathské válečné školy vedou jen dvě cesty ven: absolvovat, nebo zemřít.

Eva Obůrková: Hravý průvodce Brnem

Průvodce jak Brno!

19 hravě ilustrovaných výletů pro malé i velké.Připravte se na hravou dávku výletů, které vás zavedou na Petrov, do Starého Brna, na Špilberk, do Mariánského údolí, na Kamenný vrch i do tajuplného brněnského podzemí. U každé vycházky najdete také pověsti, hromadu zajímavostí, tipy na zajímavé aktivity, zábavné úkoly a kvízové otázky. Tohoto úžasně ilustrovaného průvodce využijí nejen rodiny, ale také učitelé či vychovatelé. Inspirace k obohacení školní výuky totiž nikdy není dost.

Petr Švancara, Tomáš Klement: Já su já. Život po životě Zdroj: Albatrosmedia

Cesta do duše fotbalového šoumena

Švanci je zpět! Známý sportovní bohém a osobitý fotbalový glosátor vzpomíná na památné okamžiky svojí kariéry. Před nikým a ničím si nebere servítky, nezatěžuje se zbytečnými kličkami a jde rovnou na bránu. Jak vypadal jeho „život po životě“, který nastal po ukončení aktivní hráčské dráhy? Jaké pikantní historky se odehrávaly v zákulisí? Barvité vyprávění, které vás vezme do středu českého fotbalového dění, je zábavné a výbušné jako Petr Švancara sám.

Renata Kalenská, Marek Vácha: Když za nás Bůh netahá kaštany z ohně

Desatero Marka Orko Váchy o životě, lásce, sexu, církvi, přírodě a přátelství

Tahle kniha vznikala při putování Podyjím, při rozjímání na zahradě jedné fary i dlouhých hovorech u vína. Když se potká novinářka, co se umí ptát, a kněz, lékařský etik a přírodovědec, který má co říct, vznikne hluboký, třaskavý a místy dojemný dialog. Něco jako dvojitá osobní zpověď. Třeba o tom, jak se nebát budoucnosti, jak vnímat svět i sebe a jak si vychutnat každou přítomnou chvíli.