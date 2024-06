Nadcházející víkend přinese na Budějovicku trh s francouzskými produkty na Piarisťáku v Budějovicích, den otevřených dveří v dopravním podniku města, "indiánskou" jízdu nebo velké oslavy borovanského Nazaretu, který je proslulý svou keramikou z chráněné dílny. Sedět doma nemusíte.

Indian Riders Fest v Českých Budějpvicích | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Indian Riders Fest

Kdy: od čtvrtka 13. do neděle 16. června

Kde: výstaviště, centrum Budějovic

Proč přijít: Největší akce na světě značky Indian Motorcycle, která se koná v České republice. Od čtvrtka/pátku mejdan, v sobotu společná vyjížďka okolím a centrem Budějovic.

Francouzský trh

Kdy: pátek 14. června od 9 h do 22 h

Kde: Piaristické náměstí v Budějovicích

Proč přijít: Trh nabídne produkty deseti místních obchodníků, kteří vás vezmou na objevitelskou cestu za francouzskou a frankofonní gastronomií. Po celé odpoledne bude hrát živá hudba a den stylově zakončí kapela z Lorientu.

Keramiku a jiné suvenýry vyrobené v dílnách střediska Nazaret určitě znáte. Zdroj: Foto: Ivan Fabián, České Budějovice

Nazaret slaví

Kdy: sobota 15. června od 15 h

Kde: areál Nazaretu a ve Stodole v Podzámčí, Borovany

Proč přijít: Nazaret letos slaví 20 let. Připraven je bohatý program: na pódiu se budou po celé odpoledne odehrávat koncerty a divadelní představení, zájemci budou moci nahlédnout do prostor chráněných dílen, vyzkoušet si na vlastní kůži, jaké to je žít s hendikepem, namalovat si nazaretskou keramiku, vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu, bude bubenická show, fotokoutek, malování na obličej, jízda na koni, občerstvení, tombola. Odpoledne zakončí večerní koncert skupiny Pangea The Beatles Revival Band.

Podívejte se na video s hercem Pavlem Liškou, který zve na oslavy Nazaretu:

Zdroj: Youtube

Objevárium Makerday

Kdy: sobota 15. června od 10 do 18 h MakerDay na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Kde: Sokolský ostrov v Budějovicích

Proč přijít: Rájem pro kutily, mladé umělce, inženýry a programátory, pro všechny lidi se zájmem o výtvarné umění, vědu a techniku, zkrátka pro ty, kteří rádi experimentují a učí se prostřednictvím zážitků. Během jediného dne se všichni zájemci o umění, techniku a tvoření shromáždí ve dvou velkých stanech, kde mohou tvořit, bavit se a sdílet své kutilské zkušenosti. Vstup volný.

Den otevřených dveří v dopravním podniku města

Kdy: sobota 15. června od 9 do 15.30 h

Kde: areál DPM, Novohradská 40, Budějovice

Proč přijít: Přes den rodinný program s prohlídkami, přehlídkou historických vozů a techniky. Od 16 do 23 h akce Underground in Depo, vystoupí Marta Kubišová, Jaroslav Hutka, David Koller, Jasná Páka, Tony Ducháček a kapela Garage a budějovická kapela Troglodyt. Návštěvníci uvidí historická vozidla, jaká v uplynulých 115 letech nás i naše předky provážela životy. Uvidí původní modely trolejbusů z hřbitovní linky i ty z druhé éry „tykadel“, „repliku“ tramvaje, která zásadně jezdila na linkách L(angsam) a P(omalu), historické autobusy mizící v nostalgickém oparu i moderní vozidla, která definují aktuální éru budějovické MHD. DPMCB navíc představí i svou další techniku, se kterou zajišťuje kromě MHD také široké portfolio městských služeb. Pro nejrychlejší zájemce pořádá DPMCB také komentované prohlídky areálu Horní 22. Bezplatná rezervace je k dispozici na CBsystem. Účastníci uvidí zázemí trolejbusů a elektrobusů, správy veřejného osvětlení, trakčního vedení i parkovací služby, stejně jako haly údržby vozidel, městský dopravní dispečink nebo letecký kryt zamýšlený bývalými garniturami pro nejvyšší představitele města. Prostor dostanou i partneři dopravního podniku, složky IZS, sportovní kluby, chybět nebude vyžití pro nejmenší návštěvníky.

Ze závodů Hobby Horse.Zdroj: Richard Karban

Závody hobby horse

Kdy: sobota 15. června od 13 h registrace, start ve 14 h

Kde: fotbalové hřiště v Boršově nad Vltavou

Proč přijít: Hobby horses je sport s gymnastickými prvky, který využívá hobby koně, kteří jsou označovaní také jako paličkoví koně. Účastníci využívají převážně vlastnoručně vyrobené hobby koně. Možnost zapůjčení hobby horse. Vstupné 100 korun.

Boršovský masakr

Kdy: sobota 15. června od 15 h

Kde: v lomu na levém břehu Vltavy, Boršov nad Vltavou

Proč přijít: Střelba ze vzduchovek pro děti i dospělé. Děti od 15 h, dospělí závodí od 17 h.

Vypráskané setkání

Kdy: sobota 15. června od 13 h

Kde: Borovanský mlýn

Proč přijít: Již počtvrté se sejdou bičaři z celé republiky v režii spolku Keltoviny. Kromě programu pro bičaře si spolek připravil i program pro diváky. Těšit se můžou na vypráskané muzeum, miniškoličku práskání bičem, soutěže v práskání bičem, půdu plnou pohádek, zvířecí farmu, vstup zdarma.

Hlubočtí hasiči v akci. Zdroj: Deník/VLP Externista

Den otevřených dveří hlubockých hasičů

Kdy: neděle 16. června od 10 do 12 h

Kde: hasičárna Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Pro děti i dospělé. Na programu je ukázka techniky, prohlídka hasičské zbrojnice, pro děti je nachystáno drobné občerstven.