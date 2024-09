Předpovědi počasí na víkend sice nejsou zalité sluncem, ale doma sedět nemusíte. Přinášíme vám tipy na akce Budějovicka, které by se měly uskutečnit většinou pod střechou.

close info Zdroj: Domov sv. Anežky zoom_in Čihovice Fest vypukne v pátek 13. září.

Čihovice fest

Kdy: pátek 13. a sobota 14. září

Kde: Čihovice (na kraji Týna nad Vltavou)

Proč přijít: Multižánrový integrační festival. Pátek 13. září: 15 h Divadlo, které nemá jméno (divadlo Domova sv. Anežky), 16 h Živelná pohroma (kapela Domova sv. Anežky), 17 h Divadlo Já to jsem, 18.30 h Květy, 20.30 h Igor Orozovič & CO, 22 h Jan Řepka, 23.30 Schrödingerova kočka. Sobota 14. září: 14 h DJ Karlos, 15 h Divadlo Mašlovačka, 16 h Mulisi Mulisi, 17.30 h Představy postavy, 19 h Fylozofy Jam, 20 h Divadelní spolek Zropuch, 21 h Vložte kočku, 22.30 h Hello Marcel, 00:00 Jadran. Po oba dny Podivuhodné hry Jiřího Šebesty, gastro zóna, skákací hrad, smyslový chodníček, Tomáš Hub a možná i šlapací labutě. Vstup volný. Více ZDE.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Food festival Jíme Jih v klášteře v Českých Budějovicích. Letos bude celý pod střechou.

Jíme jih

Kdy: sobota 14. září od 11 do 18 h

Kde: klášter, Piaristické náměstí, Budějovice

Proč přijít: Letošní ročník bude obecně zaměřen na fermenty neboli kvašené produkty ve všech svých formách. Jako v předchozích letech zůstává stěžejní surovinou jihočeský sýr a jablečný cider. Ochutnat bude moct i další kvašenou zeleninu. Kvasit se bude víno i pivo a další alkoholy, octy, těsta, jogurty a sýry. Pochutnáte si na jídle od členů spolku Jíme Jih i pečlivě vybraných hostů. Nebude chybět výběrová káva ani dezerty. V prostorách křížové chodby na vás budou čekat stánky od samotných jihočeských producentů, mini mlékáren a cideráren, kde budete moci ochutnat jejich produkty přímo na místě i zakoupit domů. Za symbolické vstupné budete moci na stáncích ochutnat zdarma, nakoupit si zásoby domů přímo od zdroje a hlavně se dobře najíst a napít za poslechu živé hudby. Ve spolupráci s Kabinetem CB se budou servírovat všechna jídla na porcelán a pití do skla, aby byl eliminován zbytečný jednorázový odpad. Vzhledem k počasí bude celý festival přesunut do vnitřních prostor kláštera. Zajištěné bude i posezení pod střechou křížové chodby, kde bude i většina prodejních stánků.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Masožravky v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.

Masožravky na terase

Kdy: od soboty 14. září 9 h do neděle 22. září 17.30 h

Kde: Jihočeské muzeum

Proč přijít: Denně od 9 do 17.30 h prodejní výstava. Představí desítky druhů masožravých rostlin, pocházejících z různých klimatických pásem celého světa. K vidění budou třicetileté exempláře špirlic rodu Sarracenia, které jsou více než metr vysoké nebo speciální klony mucholapky podivné, jež umí lapit kořist za pouhých 0,5 vteřiny, což je nejrychlejší viditelný pohyb v rostlinné říci vůbec. Obdivovat lze i jednu z největších rosnatek na světě Drosera regia (rosnatka královská), nejmenší "trpasličí" rosnatky z Austrálie nebo masožravé liány rodu Nepenthes s velkými pastmi, které dokážou pozřít i drobné obratlovce. Zaujmou také nenápadné, ale o to krásnější masožravé bromélie z jižní Ameriky a nebudou chybět ani heliamphory ze stolových hor z Venezuely, tučnice z Mexika, bublinatky z Brazílie, láčkovice australské a další masožravé rostliny.

close info Zdroj: Karolína Lásková zoom_in Festival Maker Faire v budějovické Žižkárně

Maker Faire, přehlídka inovátorů a vynálezců

Kdy: sobota 14. září od 10 do 17 h

Kde: Žižkárna, Budějovice

Proč přijít: Světová přehlídka kreativity. Nadšení tvůrci, vynálezci, inovátoři, bastlíři a DIY nadšenci. Maker Faire se hodí, jak pro studenty, kteří se zajímají o technologie a inovace, odborníky v daných tvůrčích odvětvích, tak pro rodiny s dětmi. Inspirace všem, kteří chtějí sami tvořit, na tvoření se podílet nebo se naučit něco nového. Seznámíte se s elektronickými a technologickými vychytávkami, řemesly, designem, 3D tiskem, udržitelnými projekty, roboty a se spoustou dalších netradičních zajímavostí.

Dny evropského kulturního dědictví

Kdy: sobota 14. září od 8.30 h

Kde: České Budějovice

Proč přijít: Tématem jsou slavné osobnosti Budějovic a jejich domy. Na programu jsou komentované prohlídky, přednášky, program pro rodiny s dětmi, prohlídky města s památkářem. Více ZDE.

close info Zdroj: Archiv obecního úřadu Čakov zoom_in Přehlídka ochotnických souborů Čakovské prkno.

Čakovské prkno

Kdy: sobota 14. září a neděle 15. září, oba dny od 14 h

Kde: Farský dvůr, Čakov

Proč přijít: Přehlídka amatérského divadla. Zastřešeno, hraje se za každého počasí. Vstupné dobrovolné. Občerstvení zajištěno. V.I.P. host Václav Vydra. Podrobný program ZDE.