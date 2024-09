South Bohemia Classic

Kdy: pátek 6. září v 16.15 h - start vozidel

Kde: budějovické náměstí

Proč přijít: Nablýskaní krasavci budou k vidění už od 13 h. Diváci uvidí historické automobily jako Jaguar, Lagonda, Bentley, MG, Triumph, Porsche, Austin Healey, Chevrolet, Maserati, Škoda, Ferrari i Alfa Romeo. Nejstarším vozem na trati by mělo být MG C-Type vyrobené v roce 1931, které na jih Čech přiveze posádka z USA. Přihlášeno je rekordních 170 posádek.

close info Zdroj: Foto: se svolením Pastoračního střediska Biskupství Budějovického zoom_in V sobotu se na Sokolském ostrově uskuteční Boží den.

Boží den

Kdy: sobota 7. září od 11 do 18 h

Kde: Sokolský ostrov, České Budějovice

Proč přijít: Multižánrový rodinný festival: divadlo, živá hudba, hry pro děti, kreativní dílny, modlitební stan. Vstup volný.

close info Zdroj: Jihočeské muzeum/ Lukáš Pelikán zoom_in Trocnovské slavnosti.

Trocnovské slavnosti

Kdy: pátek 6. od 17 h a sobota 7. září od 10 h

Kde: areál Památníku Jana Žižky v Trocnově

Proč přijít: V pátek se můžete těšit na Rockfest, který se koná na louce u monumentální sochy Jana Žižky. V sobotu je připraven tradiční celodenní historický program pro děti i dospělé a také večerní koncerty skupin Rozkrock, Žlutý pes a zpěvačky Anny K. Více ZDE.

close info Zdroj: se svolením Petra Tolara zoom_in Richard Müller vystoupí u tunelu Pohůrka.

Den otevřených dveří na dálnici D3

Kdy: sobota 7. září od 10 do 16 h

Kde: Ledenická, před tunelem Pohůrka, České Budějovice

Proč přijít: Den plný zábavy pro malé i velké. Využijte neopakovatelnou šanci jako jedni z prvních navštívit dokončované úseky dálnice D3 u Českých Budějovic. Úsek od Včelné až k tunelu Pohůrka si budete moct vyzkoušet pěšky, na kole, koloběžce či bruslích. Pro děti budou připravené zábavné hry a soutěže, výstava užitkových vozů, které se starají o údržbu silnic a dálnic, zábavné zóny zhotovitelů. Občerstvení a fotokoutek zajištěny. Hřebem celého dne bude hudební vystoupení Richarda Müllera od 15 hodin. Pro přepravu na akci lze nejlépe využít kyvadlovou dopravu, která bude v den akce zajištěna.

close info Zdroj: Spolek Paulina zoom_in Schwarzenberský večer zavede zpět do zlatých časů elegance a noblesy.

Schwarzenberské dny

Kdy: od pátku 6. do neděle 8. září

Kde: zámek a podzámčí v Hluboké nad Vltavou

Proč přijít: Zpět do zlatých časů elegance a noblesy. Představte si okouzlující atmosféru zámku, osvíceného měsíčním světlem, zatímco se ponoříte do fascinujícího světa historie. Podrobný program ZDE.

Kultura pod mostem

Kdy: pátek 6. září od 16 h

Kde: náplavka pod Dlouhým mostem, České Budějovice

Proč přijít: Spousta muziky, pivo, jídlo, kopa známých. Vystoupí: MJAV - Zasněné i břinkavé kytary, rozjetou basu a dynamické bicí doplňuje melancholický zpěv. Mjav (Mjau) opět opouští kočičí pelíšky a vyvezou svůj kraut-shoegaze na výlet. NULY - Budějovický soul noise / sad post-punk čili potěcha pro rozervanou duši bažící po hlučné poetice. JADRAN - Jadran je duo elektro eklektiků a podpódiových performerů. ERASERCAT - melancholická kytarovka, co se čas od času nebojí mňouknout trochu víc nahlas. A v neposlední řadě vinylovej král DJ BUQI.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Tera burza v Českých Budějovicích.

Tera burza

Kdy: neděle 8. září od 9 do 12 h

Kde: budějovický DK Metropol

Proč přijít: Milujete exotická zvířata? Přijďte na terarijní prodejní výstavu v jižních Čechách. Široký výběr zvířat, exotické rostliny, prodej terarijního vybavení, rady přímo od chovatelů, levné krmivo a krmný hmyz.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Přehlídka dechových kapel a lidové muziky se chystá na sobotu.

Festival dechové a lidové hudby

Kdy: sobota 7. září od 12 h

Kde: budějovické náměstí Přemysla Otakara II.

Proč přijít: 12 - 13 Folklórní soubory Malý Furiant a Úsviťáček, 13 - 14 Kameňáci, 14.15 - 15.15 Venkovská dudácká muzika Bedrník a folklorní soubor Radost, 15.30 - 17 Mužský pěvecký sbor z Kyjova a cimbalista Jura Petrů, 17.15 - 18.30 Jihočeští Rodáci, 18.45 - 20 Třeboňská 12, 20.15 - 21 Veselá Kapela Jiřího Bosáka.

close info Zdroj: Petr Tibitanzl zoom_in Populární slovenská skupina Tublatanka zas rozparádí budějovické výstaviště.

Rock in Budweis

Kdy: pátek 6. září od 16 do 22 h

Kde: budějovické výstaviště

Proč přijít: Rockový festival nabídne přehlídku předních českých a slovenských rockových kapel. 15 Panoptiko, 16.30 Walda Gang, 18.30 Tublatanka, 20 Harlej, 22 Horkýže Slíže.

Šlágr táborák

Kdy: pátek 6. září od 17.30 h

Kde: lom nad sběrným dvorem v Dubičném

Proč přijít: Vystoupí Karel Peterka, Jakub Smolík, Veselá trojka a další z TV Šlágr.

close info Zdroj: Josef Nachlinger zoom_in Vorařský den se chystá do Hluboké

Vorařský den

Kdy: sobota 7. září od 9 do 16 hodin

Kde: Národní zemědělské muzeum, Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Připomenete si tradice zaniklého fenoménu voroplavby a životy lidí, kteří se této činnosti věnovali.

close info Zdroj: Deník/ Jaroslav Sýbek zoom_in Svatý Jan nad Malší. Ilustrační foto.

Oslava 100 let vzniku Svatého Jana nad Malší

Kdy: sobota 7. září od 14 hodin

Kde: náves ve Svatém Janu nad Malší

Proč přijít: Oslava hned dvou jubileí: sto let od vzniku obce a dvacet let partnerství s rakouským Grünbachem. Na programu je řada vystoupení, soutěžní kvíz o historii obce, ohňová show.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí, knížka to jistí. Podívejte na naše tipy.

Anna Moricová Anna: Jako slon v porcelánu close info Zdroj: Grada zoom_in Jako slon v porcelánu

Adéla a Radana. Osudy zdánlivě jiné, ale přitom v něčem až zvláštně podobné. Obě ženy se ocitly ve zcela odlišných životních situacích: Radana se zamilovala do přelétavého profesora na vysoké a otěhotněla. Adéla se stále snaží najít toho pravého přes seznamovací aplikace a do toho řeší potíže s tátou, který se rád napije a skončil jako nezaměstnaný. Spojuje je snad něco víc než jen touha po tom milovat a být milována?

Moa Herngren: Rozvod close info Zdroj: Grada zoom_in Rozvod

Bea a Niklas jsou spolu přes třicet let. Bydlí se svými dvěma náctiletými dcerami v krásném prostorném bytě v centru Stockholmu a mají spokojené manželství. Když se Niklas jednoho večera po zcela bezvýznamné hádce nevrátí domů, Bea to vůbec nechápe. Očekává, že se Niklas zase co nevidět uklidní a s pokornou omluvou dorazí zpátky. Jenže hodiny ubíhají a Niklas se neozývá. Místo toho se napětí ještě víc zahušťuje a situace se vyostřuje. Bea zjišťuje, že Niklas nejenže potkal jinou ženu, ale navíc nemá vůbec žádný zájem jejich manželskou krizi jakkoli řešit a rovnou požaduje rozvod. Přichází však tato skutečnost opravdu jako blesk z čistého nebe? Je ten, kdo opouští, vždy ten špatný? Co spatříme, když ve zdánlivě známém vztahu začneme seškrabovat svrchní vrstvy?

Carla Guelfenbein: Podstata touhy close info Zdroj: Grada zoom_in Podstata touhy

Ona je úspěšná spisovatelka s čerstvým traumatickým zážitkem, on charismatický právník a světoběžník. Oba jsou v nejlepších letech a oba pocházejí z Chile. Brzy po jejich setkání v Londýně je pohltí vzájemná vášeň a žár, předznamenávající bouřlivý milostný vztah na dálku. Vytoužená setkání obou milenců kromě nespoutaného sexu a erotických experimentů naplňují i hovory o literatuře a sdílení nejhlubších tajemství, vynalézavé milostné hry neustále boří a posouvají jejich vnitřní hranice. Prvotní slastný opar však postupně mizí a místo něj se s rostoucí intenzitou dostavují jiní souputníci lásky – žárlivost, majetnickost, lži a nedůvěra. Poslední zoufalý pokus milenců opustit začarovaný kruh a najít novou cestu naopak dospěje k šokujícímu konci.

Ewan Morrison: Hlavně všechno přežít close info Zdroj: Grada zoom_in Hlavně všechno přežít

Uběhly dva roky od pandemie covidu. Haley a Ben žijí se svou rozvedenou matkou. Jejich otec ovšem věří, že se neodvratně blíží epidemie nová, mnohem nebezpečnější, a je odhodlaný děti chránit všemi prostředky. Chce je okamžitě odvézt do svého prepperského úkrytu, kde budou před smrtelným dusivým virem v bezpečí. Matka však s jeho plánem nesouhlasí, a tak se otec pro záchranu svých dětí uchyluje k extrémnímu řešení – únosu. Děti se ocitnou v jeho soběstačném areálu zcela v izolaci, bez kontaktu s okolním světem. Jak ale zachrání svou mámu? Dostanou se vůbec někdy živí ven? Je vnější hrozba skutečná – nebo jde jen o temnou fantasmagorii, která se zrodila v otcově mysli posedlé konspiračními teoriemi?