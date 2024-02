Táborsko

Mistrovství světa v cyklokrosu na táborské KomořeZdroj: Tomáš Danko

Mistrovství světa v cyklokrosu

Kdy: Od pátku 2. do neděle 4. února

Kde: Areál Komora, Tábor

Vstupné: Pátek 100, sobota 375, neděle 575 korun, třídenní vstupenka 950 korun, děti do 130 cm zdarma, ZTP a ZTP/P 50 %

Proč přijít: Tábor bude už počtvrté hostit světový šampionát v cyklokrosu. Areál Komora se může pochlubit úžasným cyklokrosovým prostředím. Tentokrát se v Táboře bude na mírně pozměněné trati rozdělovat sedm sad medailí. Už v pátek 2. února se pojedou smíšené štafety, v sobotu 3. února jsou na programu závody kategorií juniorek, mužů U23 a žen Elite a v závěrečný den šampionátu se bude bojovat v kategoriích juniorů, žen U23 a mužů Elite.

Masopusty a plesy

Kdy: V sobotu 3. února

Kde: Tábor, Veselí nad Lužnicí, Planá nad Lužnicí

Proč přijít: Potřinácté si užijete tradiční masopustní veselí v Táboře, přesněji v ulicích Blanického předměstí a Čekanic. Přijďte v sobotu ve 13 h nejlépe v masce, zatančíte si s masopustní kapelou, potkáte se se sousedy, dáte si něco dobrého, zasmějete se a zazpíváte si. Průvod odchází od Pivnice u Žida. Později odpoledne čeká děti karneval a dospělí večer zamíří na rockovou zábavu.

Společenství Veselských bojovníků a Kulturní dům Veselí nad Lužnicí zvou maškary i nemaškary do masopustního průvodu ve Veselí. Sraz je ve 14 h před kulturním domem. Od 19 h bude následovat masopustní hudební zábava s kapelou Wohryzek Band.

TJ Sokol Planá nad Lužnicí zve na sportovní ples. Začíná v sobotu v 18 h v sokolovně. Bavit vás bude kapela Wocaties Band. Součásttí programu jsou dvě skvělá předtančení a vyhlášení nejlepších plánských sportovců za rok 2023. Vstupenka stojí 300 korun.

Na ples můžete vyrazit i v Jistebnici. Zdejší kulturní dům hostí v sobotu od 19.30 h farní ples. K tanci zve hudba Vysočinka. Vstupné 200 korun.

Bechyňské Perlení

Kdy: Od pátku 2 do neděle 4. února

Kde: Kulturní dům Bechyně

Vstupné: 297 korunProč přijít: XXX. ročník celostátní přehlídky klasické amatérské divadelní tvorby se nese v duchu „Za málo peněz mnoho muziky“. Proto určitě přijďte na divadlo, bude to stát za to. V pátek od 19.10 h hraje Divadlo Refektář Nebožku, poté Divadlení klub Českokrumlovská scéna uvede Love, … sorry! Sobotní program startuje v 9.30 h, na jevišti se vystřídají: Divadlo U Váňů – Pohádka tak trochu na hlavu, Divadlo mladého herce – Romeo a Julie aneb Tanec a zpěv, Bechyňský divadelní spolek Lužnice – Kdo se bojí Beatles, Divadelní společnost Jablonský - Jméno, Divadelní spolek Chvalovský Mužkaření. Nedělní představení začínají v 9 h, hraje Suchdolský divadelní spolek SUD - WES, Divadlo KOMA - Antiheroes, Divadlo v Roztocké – Ztížení možnost soustředění.