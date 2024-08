Město lidem, lidé městu

Kdy: pátek a sobota 30. a 31. srpna, od rána do noci

Kde: ulice centra Budějovic

Proč přijít: Multižánrový festival. Místní ulice v historickém centru krajského města zaplní vůně vybraných gastronomických dobrot od Mexika, přes Bali a Vietnam až po Itálii, pražené kávy a čerstvých květin. Kromě návštěvníků se ukážou i akrobaté, nový cirkus, zpěváci, muzikanti, dýdžejové, herci, artisti, malíři, kuchaři, baristi, kadeřníci, floristi, návrháři, architekti nebo sportovci. Centrum města nabídne program moderního pouličního festivalu, kde si program a zábavu najde každý od dětí až po milovníky dobré hudby, lahodných drinků a tance v ulicích pod širým nebem. Každá ulice má svůj jedinečný design, ve vzduchu visí barevné deštníky, lampiony, obří balóny a šnůry s prádlem jako ve vykřičené ulici v Palermu. Více ZDE.

close zoom_in Les zvířátek.

Les zvířátek

Kdy: sobota 31. srpna od 8.30 h do 11.15 h

Kde: Branišovský les, zastávka autobusu č. 7 Ant. Barcala, České Budějovice

Proč přijít: Těšit se můžete na zajímavé bytosti kouzelného lesa. Děti dostanou na začátku mapku a vydají se spolu s rodiči na cestu. Na konci je pro každé dítě připravena sladká odměna. Vhodné pro děti 0 - 8 let. Předprodej: od 100 Kč/dítě, od 100 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace). Na místě: 150 Kč/dítě, 150 Kč/dospělý (děti do 1,99 let zdarma bez rezervace). Prodej vstupenek na www.rodicevakci.cz.

Koncert kapely Weekend

Kdy: sobota 31. srpna od 18 h

Kde: Aktivní Složiště, České Budějovice

Proč přijít: Skupina Weekend působí na hudební scéně už od roku 1991. Hraje moderní country, z vlastního i převzatého repertoáru, má za sebou několik hudebních nosičů. Na své cestě po hudebním moři doprovázela i Michala Tučného a Pavlínu Jíšovou. Vstupné dobrovolné, občerstvení otevřeno.

close info Zdroj: Z archivu zoom_in

Vzpomínka na císaře pána

Kdy: neděle 1. září od 16 h

Kde: náměstí v Kamenném Újezdě

Proč přijít: Připomínka návštěvy císaře pána Františka Josefa I., který v září roku 1895 neočekávaně navštívil Kamenný Újezd. Přínosem bude stylové dobové oblečení.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Karlův hrádek

Loučení s létem na Karlově hrádku

Kdy: sobota 31. srpna od 13 do 18 h

Kde: Karlův Hrádek

Proč přijít: Bohatý program v duchu středověkých slavností včetně ukázky rytířského souboje, dobového tance, lukostřelby, středověkého trhu, tvořivé dílny a další aktivit pro děti i dospělé. O občerstvení se postarají purkarečtí hasiči a své výrobky představí spolek HlubokArt. Vstup volný.

close info Zdroj: Jan Veselý zoom_in Boršovské rodeo

Boršovské americké rodeo

Kdy: sobota 31. srpna od 10 h

Kde: kemp Poslední štace, Boršov nad Vltavou

Proč přijít: Zábava pro celou rodinu. Čtyřicet jezdců, 25 telat. Nezapomeňte doma klobouky. Vstupné 150 korun, děti do 15 let s kloboukem na hlavě neplatí.

close info Zdroj: se souhlasem Miloslavy Černé zoom_in Pohádkový les. Ilustrační foto

Pohádkový les na Složišti

Kdy: neděle 1. září od 13 do 17 h

Kde: Aktivní Složiště, České Budějovice

Proč přijít: Trasa bude dlouhá přibližně 1,5 km a bude vhodná i pro kočárky. Pro děti bude připraveno několik stanovišť s úkoly, které si pro ně připraví pohádkového postavičky. Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno.

close info Zdroj: Miroslav Bžoch zoom_in Koncerty a divadla na slámě v Týně nad Vltavou.

Festival na slámě

Kdy: neděle 1. září od 14 h

Kde: unikátní amfiteátr ze slámy na poli u Gymnázia v Týně nad Vltavou

Proč přijít: Pohádky Rytíř Ba, Já… Ja a Pes a drak v podání Divadla 100 opic. Tvořivé dílny.

Máte co číst?

Kdyby přece jen nevyšlo počasí, knížka to jistí. Tady jsou naše tipy.

Cowellová Emma: Dům v olivovém háji close info Zdroj: Archiv zoom_in Dům v olivovém háji

Kuchařská škola v idylické přímořské vesnici nabízí lákavé vůně neodolatelných řeckých pokrmů, které studenty učí vařit slavná šéfkuchařka Maria. Ještě před začátkem sezony k ní přijedou dvě zvláštní ženy – televizní hvězda a novinářka píšící o jídle Kayla, která nikdy nepřestává pracovat, a bohémská šperkařka a bývalá tanečnice Alessandra. Každá je úplně jiná, ale všechny tři se snaží překonat zlomené srdce a zjistit, co chtějí od života. Během společného vaření se pomalu otevírají svým skutečným citům a postupně mezi nimi začíná vznikat hluboké a trvalé přátelství.

Jorn Lier Horst: Bez hranic close info Zdroj: Archiv zoom_in Bez hranic

Skutečná vražda, virtuální detektivové. Další případ Williama Wistinga.Po vraždě australské batůžkářky ve Španělsku vznikne na internetu fórum, jehož členové začnou po pachateli pátrat na vlastní pěst. Patří k nim i mladá Norka, která se zabývá analýzou fotografií. Ve chvíli, kdy natrefí na cosi překvapivého, se ale odmlčí. Zakladatelka fóra se obrátí na norskou policii, protože se obává o dívčin život. Její podnět dostává na stůl Wisting. Vyšetřování se věnuje zprvu vlažně, k ráznému jednání ho přiměje až nález zmrzlého ženského těla.

Wendy Dranfield: Pád do tmy close info Zdroj: Archiv zoom_in Pád do tmy

Začátek strhující detektivní série od bestsellerové autorky. Detektiv Madison Harperová a soukromý vyšetřovatel Nate Monroe mají jedno společné – oba si odseděli tresty za zločiny, které nespáchali. Teď spojí síly, aby pátrali po dvanáctileté Jenny, která zmizela z letního tábora na severu Kalifornie. Madison je jasné, že idylický kemp u jezera je plný tajemství, vedoucí však mlčí jako zařezaní. Pak ale Madison v místní knihovně najde zlověstný obrázek, který Jenny namalovala… a události se dají do pohybu.

Ivana Peroutková: Pletařka close info Zdroj: Archiv zoom_in Pletařka

Na co všechno si dokážeme vzpomenout? Křehká vzpomínková příze jedné ženy. Pohled na rodinnou fotografii z dětství spustí nezadržitelný proud intenzivních vzpomínek. Ivana Peroutková očko po očku splétá intimní biografii jedné neobyčejně obyčejné ženy. Jak bude vypadat konečný vzor jejího života? Do výsledku promluví neúnavná touha, osudové vztahy, rodinná minulost, hledání sebe sama i vášnivý požitek ze čtení.

Wendy Dranfield: Vražedná naděje close info Zdroj: Archiv zoom_in Vražedná naděje

Krev nelže. Čtvrtý díl návykové detektivní série. Přípravy na Den díkůvzdání v městečku Lost Creek jsou v plném proudu, když Madison přivolají k vraždě pečovatelky. Kdo mohl zabít tak laskavou ženu, která celý svůj život pomáhala ostatním? Nečekaný předmět nalezený na místě činu by mohl vyšetřování posunout správným směrem – pak ale dojde k šokujícímu úmrtí v policejním týmu. Nate Monroe mezitím řeší šest let starý případ zmizení manželky a vnuka majitele místního bistra. Je možné, že mají všechny znepokojivé události společného jmenovatele?