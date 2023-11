Táborsko

Chystá se mikulášská jízda!Zdroj: Deník / Lenka Pospíšilová

Mikulášská jízda

Kdy: V sobotu 2. prosince

Kde: Tábor, Bechyně

Jízdné: 200, děti do 15 let 140 korun, děti do 6 let bez nároku na sedadlo zdarma

Proč přijít: Oslavte Mikuláše už v sobotu. V tento den v 15.25 h odjíždí z táborského nádraží mikulášský vlak, který potáhne historická lokomotiva Bobinka. V historickém vlaku no nejstarší elektrifikované trati Bechyňce potkáte partu s Mikulášem, anděly i čerty, která bude dětem rozdávat drobné dárky. V bechyňské remíze si můžete prohlédnout vystavené modelové kolejiště a historickou elektrickou lokomotivu Koloběžku. Jízdenky s povinnou rezervací míst se prodávají ve všech pokladnách ČD a na e-shopu ČD.

Vlak se navečer vrací do Tábora, v Bechyni ale bude živo i v neděli. V 9 hodin startuje v jídelně ZŠ Školní Mikulášský víceboj v deskových hrách. Bude se hrát pět jednoduchých a zábavných her, které zvládnou děti od 8 let. Pokud tyto hry neznáte, pořadatelé vás je rádi naučí. Přiveďte si sourozence, spolužáky, kamarády i rodiče a utkejte se s ostatními o hodnotné ceny. Děti do 15 let hrají zdarma, ostatní platí 50 Kč.

Rozsvícení vánočního stromu

Kdy: V pátek 1. prosince v 17 h

Kde: Tábor, Žižkovo náměstí

Vstupné: Zdarma

Proč přijít: Kdo by nechtěl vidět rozsvícení vánočního stromu na vlastní oči. A nejen to. V podvečer zazní vánoční melodie, které nás naladí na vánoční čas a v ulicích města potkáte anděly, posly Vánoc. Užijete si i tradiční program zaměřený na lidové zvyklosti a obyčeje. Předvánoční atmosféru dokreslí od neděle také adventní stánky na táborském náměstí T. G. Masaryka.

Vánoční stromy budou o víkendu rozsvěcet i v dalších městech a obcích.

Také na pátek plánují nasvícení města v Sezimově Ústí. Vánoční trh začíná v 15 h, děti potěší andělé na chůdách a Ježíškova kancelář. Hudební doprovod obstará uskupení Sezimák zpívá gospel, pěvecký sbor ZUŠ Fénix a jako zlatý hřeb večera vystoupí Janek Ledecký.

V pátek strom rozsvítí i v Chýnově, vyvrcholí tak adventní jarmark místních dětí, který začíná v 16 h.

V Plané nad Lužnicí si nenechte magický okamžik utéct v sobotu v 17 h, už od 15 h bude u kostela Sv. Václava adventní jarmark a hudební program.

V sobotu rozsvěcí vánoční strom také ve Veselí nad Lužnicí, bohatý program začíná na náměstí T .G. Masaryka ve 14 h, adventní trh ještě o hodinu dřív.

V sobotu vyrazí na náměstí také Jistebničtí, strom se tu rozsvěcí v 17 h.

Advent zahajuje také Barokní dvůr Borotín, v sobotu zažijete divadlo, průvod s živým velbloudem a slavnostní otevření muzea, v neděli koncert a rozsvícení stromku, po oba dny se můžete těšit i na živý betlém, ukázky řemesel, dětské dílny a tradiční jarmark.

V neděli v 17 h se rozzáří strom na náměstí Republiky v Soběslavi, už od 10.30 h se ale můžete bavit na Rolničkovém adventním trhu s bohatým programem.

V Mladé Vožici rozsvítí stromeček na Žižkově náměstí a celé město v neděli v 16 h.