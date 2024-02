Písecko

Milevské maškary v ulicích.Zdroj: Archiv Dům kultury Milevsko

Milevské maškary

Kdy: V sobotu 10. února od 9 h

Kde: Milevsko

Vstupné: Předprodej 60 Kč, děti 6 - 12 let 30, na místě 80, děti 40 korun. Děti do 6 let, ZTP a ZTP/P zdarma

Proč přijít: Neuvěřitelný 162. ročník masopustního průvodu je tu! Milevsko opět ožije maškarních ruchem! Na co se letos můžete těšit? Milevské maškary budou tradičně zahájeny v 9 hodin masopustním trhem. Těšit se můžete na zabijačkové hody, dobré občerstvení i nápoje, cukrovinky, trdelník, dárkové předměty, hračky, balonky, proutěné výrobky, ručně vyráběné šperky a mnoho dalšího. V 9.30 h startuje program na náměstí E. Beneše. Až do odpoledne se tu budou střídat hudebníci, šermíři, bubeníci i divadelníci. Masopustní průvod se bude řadit od 13.30 h v DK Milevsko, do ulic vyráží ve 14 h, závěrečná ceremonie se odehraje v 15.30 na náměstí. Tím však zábava nekončí, následuje masopustní rej a večer zábava.

XXII. reprezentační ples města Písku

Kdy: V pátek 9. února od 20 h

Kde: Kulturní dům Písek

Vstupné: 690 korun

Proč přijít: Nenechte si ujít XXII. ples města Písku. K tanci i poslechu zahraje Moondance orchestra Martina Kumžáka se sólisty Dashou, Naďou Wepperovou, Dušanem Kollárem a Michalem Cermanem. Celým večerem vás provede Daniela Písařovicová. V průběhu večera se můžete těšit na tanec jednoho z párů soutěže StarDance 2023. V hudebním sále zahraje šestičlenná Jankova cimbálová muzika s primášem Janem Soukopem. Nebude chybět diskotéka v Uhelně. Součástí vstupenky je welcome drink, banketové občerstvení a slosovatelný lístek o ceny.

Tančit se bude v Písku i v sobotu od 20 h, a to v Divadle Pod čarou. Oživlé postavy ze známých obrazů si dají sraz na již tradičním Podčárnickém plese. Zahraje Beelee Beat z Deellee. Večerem provází Stanislava Kočvarová a Sylva Malinková ze Studia dell´arte. Bude se soutěžit o nejlepší masku, zkusdit štěstí můžete i v bohaté tombole!! Vstupné: v civilu 200 Kč, v maskách 50 Kč, KK 50 Kč.