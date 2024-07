Múzy na vodě

Kdy: od 3. do 6. července, 21.30 až 23 h

Kde: Sokolský ostrov, Budějovice

Proč přijít: Vícežánrový tradiční hudební festival odehrávající se na půvabném soutoku řek Vltavy a Malše přímo v centru Budějovic, vstup zdarma. Program: pondělí 1. 7. Cimbálová muzika Milana Broučka, úterý 2. 7. Jana Šrema Kačírková s orchestrem opery Jihočeského divadla a dirigentem Davidem Švecem, středa 3. 7. Caribe & Sabina Olijve, čtvrtek 4. 7. Gerald Clark & Band, pátek 5. 7. Můj vzor, Božský Karel, sobota 6. 7. Helena Vondráčková a Charlie Band.

close info Zdroj: Deník/ Martin Tröster zoom_in Na dechovky k Jílovicím. Ilustrační foto

Minifestival dechových kapel

Kdy: sobota 6. července od 13 hodin

Kde: Kramolín u Jílovic, hasičárna

Proč přijít: Zahrají kapely Kramolínka, Chmelovanka, Flamendři, Petříkovská muzika a Regent Třeboň.

Trocnovské divadelní slavnosti

Kdy: pátek 5. července od 20.30 do 22 hodin

Kde: Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova

Proč přijít: Přijďte si užít divadelní představení Světáci. Parta fasádníků pracuje v Praze a chce si také užít bujarého života velkoměsta. Kdo ale mohl tušit, že natrefí na trojici lehkých žen. Divadelní představení není vhodné pro děti do 15 let. Vstupenky v předprodeji na recepci Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, infocentru v Borovanech nebo Areál Památníku Jana Žižky z Trocnova.

Koncert Tria traktůrek

Kdy: pátek 5. července od 18 hodin

Kde: Občerstvení U Velkého jezu, České Budějovice

Proč přijít: Přijďte si užít skvělý koncert a poslechnout pořádný pecky. Nezapomeňte si udělat rezervaci.

close info Zdroj: Tomáš Navara zoom_in Zámek Hluboká nad Vltavou

Dětské prohlídky s kněžnou

Kdy: od pátku do neděle, prohlídky vždy ve 12.15 a 14.22 hodin

Kde: Zámek Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Paní kněžna provede nejmladší hosty reprezentačními pokoji v prvním patře. Děti navštíví například ložnici a oblékárnu kněžny Eleonory, velkou jídelnu nebo ranní salon. Výklad je zkrácen a přizpůsoben dětem mladšího školního věku (5 až 10 let). Vzhledem k tomu, že je počet osob ve skupině omezen na 20, prosíme, aby děti doprovázela jen jedna dospělá osoba. Je též možné děti na trasu předat bez doprovodu a vyzvednout si je po prohlídce.