Nadcházející víkend přinese na Budějovicku odemykání řeky, knižní festivalové hody, pozorování hmyzu, trh, sokolskou výstavu i bazar a čarodějnický rej. Z naší nabídky si určitě vyberete.

Hurá na Malši! | Foto: Radek Gális

Odemykání Malše

Kdy: sobota 27. dubna od 9 h

Kde: římovská louka

Proč přijít: Trasa dlouhá 20 km, kde se po 10 km dá skončit v Plavě u jezu. Cíl: Malák v Budějovicích. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi. Nevíte, jak se do Římova dostat? Speciální autobus vyjede v 9 h od vlakové jižní zastávky za 70 korun/osoba.

Literatura žije: Bookfest

Kdy: sobota 27. dubna od 10 do 19 h

Kde: budějovická Žižkárna

Proč přijít: Celodenní kulturní mnohoboj plný knih. Veletrh malých nakladatelů z celé ČR: prodejní stánky s knihami, které jen tak neseženete. První letošní farmářské trhy v Žižkárně, stánky s občerstvením, výtvarné a divadelní workshopy pro děti. Na programu jsou i besedy, autorská čtení, křest novely Jiřího Březiny Labuť a Lovec i koncerty. Celý program ZDE na https://www.literatura-zije.cz/.

Ševětínský trh

Kdy: neděle 28. dubna od 8 do 12 h

Kde: pod kostelem, Ševětín

Proč přijít: Na prvním letošním trhu se můžete těšit na teplou snídani i oběd, skvělou výběrovou kávu, farmářské a domácí produkty, přírodní kosmetiku, sazenice a samozřejmě spoustu rukodělných výrobků z našeho regionu i širšího okolí. Od 10 h divadelní představení pro děti Divadlo Kejklíře Slávka.

Hmyzí noc pořádají přírodovědci v pátek.Zdroj: Philipp Hoenle

Den Země

Kdy: pátek 26. od 8 h a sobota 27. dubna od 12 h

Kde: vědecký kampus, Přírodovědecká fakulta JU

Proč přijít: V pátek od 8 do 16 h program pro veřejnost, od 20 do 22 h hmyzí noc, v sobotu od 9 do 12 h za rostlinami a hmyzem na Vrbenské rybníky. Více na https://prf.jcu.cz/cz/?id=2310 nebo https://www.bc.cas.cz/akce/akce-detail/7212-den-zeme/.

Lví silou, vzletem sokolím

Kdy: od pátku 26. dubna

Kde: Jihočeské muzeum

Proč přijít: Výstava Sokol na jihu Čech v letech 1869 - 2024 bude otevřena ve čtvrtek 25. dubna v 16 h s ukázkami sletové skladby, cvičením a bude i komentovaná prohlídka výstavy. Expozice, která potrvá do 15. září, prezentuje nejen činnost sokolských jednot, ale i širokou škálu dalších sportovních, společenských a kulturních aktivit. Poukazuje také na vznik a práci sokolských zařízení. Nevyhýbá se ani politické úloze této organizace především v přelomových obdobích našich dějin. Zmíněna je i současná činnost Sokola po jeho obnovení v roce 1990.

Čarodějnický rej

Kdy: neděle 28. dubna od 11 h

Kde: Zoo Dvorec

Proč přijít: Světelná show ve 14 a 17 h, čarodějnická stezka s úkoly, čarovné občerstvení.

Kabinet nabízí i kurzy renovace nábytku. Zdroj: Archiv Kabinet CB

Bazar: otevřený sklad

Kdy: sobota 27. dubna od 8 do 12 h

Kde: Kabinet, Palackého náměstí, roh J. Plachty a F. Šrámka

Proč přijít: Bazarové poklady čekají právě na vás. Budete si moci vybírat z funkčního dřevěného nábytku, proštrachat se regály s nádobím, skouknout obrazy… Zároveň máte příležitost nahlédnout do re-use dílny Kabinetu a podívat se, kde se odehrávají všechny zakázkové renovace a řemeslné kurzy.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí a vy museli sedět doma, třeba vás inspirují naše tipy na knižní novinky.

Soutěž

Do neděle 28. dubna napište na mail soutez.jih@denik.cz správnou odpověď na otázku: Jak se jmenuje kůň Pipi Dlouhé punčochy? Vylosovaný získá jednu z novinek.

Arno Strobel: Fake. Kdo ti teď uvěří

Patrick Dostert vede spokojený život: má dobrou práci, Fake. Kdo ti teď uvěříZdroj: Zdroj: Gradapřátele, milující manželku. Když u dveří jeho domu nečekaně zazvoní kriminální policie, jako by se ocitl ve špatném snu. Čelí vážnému obvinění z ublížení na zdraví a únosu ženy, kterou nikdy předtím neviděl. Důkazy proti němu jsou poměrně pádné a Patrickův život se tak neuvěřitelnou rychlostí proměňuje v noční můru. Přichází o práci, přátele… Když už se zdá, že policie váhá, objevuje se video, na němž je Patrick jasně poznat. Nikdo už nepochybuje. Patrick ve vazbě čeká na soudní proces. Obrazový materiál je pravý, tvrdí policie. Podaří se Patrickovi prokázat, že je to „fake“?



Kateřina Brožová: Úklid pro klid

Není nutné uklízet od rána do večera. Úklid může být snadný a rychlý. Naučte se takové uklízecí rituály, které vám ulehčí život a díky nimž už nikdy nebudete otrokem své domácnosti. Získáte uklizený domov, a hlavně více času na všechno, co máte rádi. Berte úklid s lehkostí, vše se dá zvládnout ekologicky, jednoduše i rychle. Dozvíte se, jak si v úklidu vytvořit funkční a efektivní systém, jak si snadno a levně vyrobit čisticí a prací prostředky nebo jak vyčistit celou domácnost rychle a jednoduše.



Susanne Lieder: Astrid Lindgrenová

Jaký byl osud a skutečná tvář nejslavnější spisovatelky knih pro děti, autorky příběhů Pipi Dlouhé punčochy, Dětí z Bullerbynu, Karkulína ze střechy a mnoha dalších? Plná radosti ze života a hravosti vymýšlí pro své děti hry a příběhy. A protože odmala ráda píše, začne je zapisovat. Astrid LindgrenováZdroj: Zdroj: GradaTak vzniká i vyprávění o neobyčejné dívce se dvěma rezavými copánky, žijící s opičkou a koněm v podivné vile Vilekule. Když se Astrid odváží příběh Pipi Dlouhé punčochy poslat do soutěže pořádané významným nakladatelstvím, nic moc nečeká. Její náhlý autorský úspěch je pro ni obrovským překvapením. S nadšením se vrhá na dráhu spisovatelky dětské literatury a stává se uznávanou spisovatelkou knih pro děti. Na pozadí ale probíhá druhá světová válka a citlivá Astrid těžce nese utrpení druhých. Její osobní život navíc zdaleka není tak jednoduchý, jak by se na první pohled mohlo zdát.



Isabella Maldonado: Zabij, nebo zemři

Nejnovější thriller Isabelly Maldonado uvádí novou sérii, jejíž hrdinkou je právě Daniela Vega, agentka FBI s elitním armádním výcvikem, zkušenostmi z nejnáročnějších tajných vojenských misí a dramatickým životním příběhem.



Ann Napolitano: Ahoj, krásko

Rodinná sága ze současného Chicaga, v mnohém odkazující na legendární román Malé ženy. William Waters vyrůstal v rodině zasažené tragédií, bez lásky a zájmu rodičů. Když v prvním ročníku na univerzitě potká energickou a ambiciózní Julii Padavanovou, rozzáří se mu celý svět. Životní cesty všech se však začnou různě komplikovat…

Sophie Astrabie: Všechny naše životy

Příjemný vztahový, místy milostný feel-good román o odvaze vybrat si ze všech možností ten nejlepší ze svých životů očekáváním od ostatních navzdory. Všechny naše životyZdroj: Zdroj: Grada



Lisa Reganová: Závod s časem

Detektiv Josie Quinnová o své sestře neslyšela od chvíle, kdy Trinity před třemi týdny po hádce utekla z jejího domu. Když tedy na odlehlé chatě, kam se Trinity uchýlila, najde lidské kosti, obává se Josie nejhoršího. Při ohledávání místa činu si ale Josie všimne stopy, kterou Trinity nechala přímo pro ni. Pátrání jí otevře sestřinu minulost a největší obavy i sny a postupně jí pomůže pochopit, proč a jak se Trinity dostala do nebezpečí.