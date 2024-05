Nadcházející víkend přinese na Budějovicku noc v Jihočeském muzeu, majálesový průvod s volbou krále a vědeckou pouť pro děti i dospělé. A je toho víc.

Budějovický majáles zakončí průvod a volba krále. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Pecha Kucha Night

Kdy: čtvrtek 23. května od 20.20 h

Kde: paintballové hřiště - nedostavěná budova bývalých jatek, Kněžské Dvory, České Budějovice

Proč přijít: Z nedostavěného areálu, který měl sloužit původně jako jatka, zbyl jen rozsáhlý labyrint. Žádné zvíře ani člověk tu nikdy neumřel, i když painballoví bojovníci, tu po sobě střílí skoro denně. Do drsnějších podmínek byli vybráni drsnější vystupující: lezkyně a dobrodružka, Lékař bez hranic, autor grafitti, člen souboru Jatka78/LaPautyka, hvězdář a další, kteří si v osobním i pracovním životě umí poradit.

Muzejní noc v Jihočeském muzeuZdroj: Tomáš Svoboda

Muzejní noc

Kdy: v pátek 24. května od 17 do 22 h

Kde: Jihočeské muzeum, České Budějovice

Proč přijít: Připraven je bohatý program pro děti i dospělé: dělostřelecká show, vystoupení středověké hudební skupiny, tetovací koutek, ohňová show, středověké dílny, kavárna, občerstvení. Vstup zdarma.

Majáles v Českých BudějovicíchZdroj: Deník/Jaroslav Sýbek

Majálesový průvod

Kdy: pátek 24. května od 13 h

Kde: Sokolský ostrov, České Budějovice

Proč přijít: Týdenní majálesový program vyvrcholí průvodem škol a finální disciplínou králů. Představení králů bude od 19.30 h na náměstí.

Užijte si chilli festival.Zdroj: Pixabay

Chilli fest Plechová huba

Kdy: sobota 25. května od 13 do 22 h

Kde: MC Fabrika, České Budějovice

Proč přijít: Těšit se můžete na bohatý chilli market, soutěž v pojídání pálivých výrobků, ochutnávky ohnivých dobrot, teplá i studená kuchyně. Po celou dobu festivalu bude otevřený klubový bar. Vstup na akci 100 korun. Od 19 h se koná moderovaná soutěž v pojídání pálivých dobrot o věcné ceny. Zápisné 250 korun. Zapsat do soutěže se můžete na produkce@mcfabrika.cz.

Dětský den s vědou a technikou

Kdy: sobota 25. května od 10 do 16 h

Kde: Jihočeských vědeckotechnický park

Proč přijít: Staňte se objeviteli a prozkoumejte úžasné technologie budoucnosti, robotiky a fascinující mikroskopické světy. Přijďte a připojte se k této úžasné vědecké pouti, která je určena pro děti i dospělé. Program: vstup do virtuální reality, mini laboratoř, ukázky umělé inteligence, likvidace škodlivého hmyzu, prozkoumej DNA, 3D tisk, retrogaming, robotická dílna, pohybové aktivity a občerstvení. Vstup je zdarma.

Burza v MC Fabrika.Zdroj: Martin Matoušek

Velká hudební burza

Kdy: neděle 26. května od 13 do 16 h

Kde: MC Fabrika, České Budějovice

Proč přijít: Velký výběr nového i bazarového zboží. Prodej vinylů, CD, DVD, MC, knih, kapelního merchandise a různých hudebních suvenýrů. Vstup 50 korun.

Pochod zdraví

Kdy: sobota 25. května od 13 h

Kde: Rychnov u Nových Hradů

Proč přijít: Ve 13 h sraz před kostelem, zapůjčení nordic walking holí, 13.15 h ukázka správné techniky používání holí, 13.30 h pochod na Zaječí vrch (5 km), 15 h měření krevního tlaku, glykémie, BMI, tepu, cholesterolu, zajištěna živá hudba a občerstvení.

