Festival na slámě

Kdy: sobota 24. srpna od 20 do 22 hodin

Kde: unikátní amfiteátr ze slámy na poli u gymnázia v Týně nad Vltavou

Proč přijít: Filmové melodie Melody Quartettu.

Pilsner Urquell tour

close info Zdroj: Deník/Pavel Sonnek zoom_in Plzeňské pivo. Ilustrační foto

Kdy: od pátku 23. srpna 15 hodin do neděle 25. srpna 21 hodin

Kde: Lannova třída, České Budějovice

Proč přijít: Kamion „Hladinka“ od Pilsner Urquell pokračuje ve své letní tour. Finalisté soutěže Master Bartender vám během svého představení odhalí unikátní příběh piva Pilsner Urquell. Veřejná výčepní show začínají: 12:42, 14:42, 16:42, 18:42, 20:42 (vždy dle otevírací doby). Po každé výčepní show si můžete zasoutěžit v pivním kvízu o ceny. Během celého dne si i vy můžete vyzkoušet, jaké je to být v kůži výčepního a načepovat si všechny 3 styly.

Hradozámecká noc na Hluboké

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Zámek Hluboká nad Vltavou

Kdy: sobota 24. srpna od 18 do 22 hodin

Kde: zámek Hluboká

Proč přijít: Do roku 1742 sídlila na hlubockém zámku posádka Schwarzenberské granátnické gardy a vracela se sem z Českého Krumlova vždy při významných událostech v životě knížecího rodu. Muži v modrobílých uniformách s huňatými čepicemi a šavlí u pasu budou strážit zámek i během letošní Hradozámecké noci. Těšit se můžete na prohlídky reprezentačních pokojů s průvodci v historických kostýmech, které zpestří krátká hudební vystoupení Granátnické kapely. Prohlídky budou probíhat mezi 18. až 22. hodinou. Program zahájí gardisté slavnostním průvodem, v průběhu večera budou držet čestnou stráž před hlavní zámeckou bránou a konečně několikrát za večer zahrají fanfáry na zámeckém nádvoří.

Komentované prohlídky po sochách festivalu Umění ve městě

Kdy: pátek 23. srpna, odjezd v 11 h

Kde: z Mariánského náměstí v Budějovicích

Proč přijít: Komentovaná prohlídka po kraji historickým autobusem Škoda 706 RTO, odjezd v 11 h z Mariánského náměstí, trasa - Hluboká nad Vltavou, Vodňany, Veselí nad Lužnicí. Nutná rezervace, cena 500 korun/osoba. Více info na https://www.umenivemeste.cz/komentovane-prohlidky/.

Divadlo pro děti na Havraním náměstí

Kdy: sobota 24. srpna od 10 hodin

Kde: v Panské ulici, u Rabenštejnské věže

Proč přijít: Vydejte se na dobrodružnou výpravu pro celou rodinu. Posaďte se a nechte svou fantazii putovat do vzdálených světů, hlubokých lesů, rozbouřených moří i cirkusových šapitó. Potkáte se s klavíristou Bartim, strašlivým drakem Friťákem, statečnou mořskou vílou Evelínou, medvědem ulepeným od medu i s mnoha dalšími spolucestujícími.

Indiánské hvězdy

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Hvězdárna připravila novou výstavu o planetárním systému.

Kdy: pátek 23. srpna od 13.30 hodin

Kde: Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Proč přijít: Máte rádi Indiány a hvězdné nebe? Pak jsme právě pro vás připravili výpravnou a multimediální formou příběhy, které si vyprávěli Indiáni kmene Tlingit a Haida, Blackfoot, Odžibwe, neboli Chipewa, Siouxské kmeny, Čejeni, Čerokiové, Mohawkové a legendární Navahové. Pořad je vhodný pro starší žáky (od 12 roků), studenty a dospělé. Vyprávění doplňují hudební ukázky tradičních zpěvů z indiánských pow wow.

Fest Na tahu

Kdy: od 22. do 25. srpna

Kde: DDM, Biograf kotva, Letní kino Háječek

Proč přijít: Fest uspokojí fanoušky RPG her, deskových her, fantasy, sci-fi, gamingu a samozřejmě také fanoušky našich pořadů! Těchto témat se budou týkat veškeré přednášky, workshopy, kvízy, soutěže a další aktivity! Těšit se můžete také na známé hosty, které vám budeme postupně odtajňovat prostřednictvím sociálních sítí a webu akce. Vstupenky koupíte na kinohajecek.cz.