Prachaticko

Novinář Tomáše Etzlera bude besedovat v Prachaticích.Zdroj: Finále Plzeň

Tomáš Etzler: Nezešílet

Kdy: Ve čtvrtek 11. ledna od 19 hodin

Kde: Kongresové centrum (hotel Park) Prachatice

Proč přijít: Další várka syrových příběhů ze života známého novináře v Číně. Ponořte se do víru zážitků asijské dekády Tomáše Etzlera, vydala by na několik lidských životů. Jak vývoj Číny ovlivnila politika jednoho dítěte? Jaké je zde postavení žen? Jaký byl laureát Nobelovy ceny Liou Siao-po, nejznámější čínský disident? Máme se bát rozpínavosti Číny? Podařilo se udělat z ostrova Chaj-nan Havaj východu? Jak vznikal Etzlerův dokumentární film Nebe? Nahlédněte do života běžných Číňanů i života zahraničního novináře, který přinášel zpravodajství z totalitní země. Přednášku organizuje spolek Kulturou a vzděláním společně. Vstup do centra od 18.30 hodin. Vstupné: 50 korun

Ústav úžasu: Karlova a Jaromírova pohádka

Kdy: V sobotu 13: ledna od 16 hodin

Kde: Švestkový dvůr Malovice

Proč přijít: Karlova a Jaromírova pohádka je tradiční Erbenova „Jabloňová panna“ vyprávěná velmi netradičně, za pomoci gramofonových desek a dalšího haraburdí. Pro děti od 4 let. Délka 45 - 55 minut. Hraje a vytvořil: Jakub Folvarčný.

Pojďte s námi za pohádkou: Syndibád

Kdy: V neděli 14. ledna od 15 hodin

Kde: Sokolovna Vlachovo Březí

Proč přijít: 1. divadelní představení z cyklu Pojďte s námi za pohádkou. Odehraje se dobrodružný pohádkový příběh nazvaný Syndibád v podání divadla Studna Hosín. Vstupné: děti 30, dospělí 50 korun.