Svinenské čtení

Kde: Trhové Sviny a okolí

Kdy: do pátku 26. července

Proč přijít: Další ročník akce Svinenské čtení, které na týden pohltí Město Trhové Sviny a jeho malebná zákoutí. A jako vždy se pořadateli Janu Štifterovi podařilo domluvit velmi zajímavé literární osobnosti. Během týdne vystoupili Viktorie Hanišová, Ondřej Hübl, Lidmila Kábrtová. Ve čtvrtek od 18 h na staré faře Jiří Šesták a v pátek od 18 h Alice Horáčková u Velkého rybníka za městem.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Jazzfest v Budějovicích na Piaristickém náměstí.

Jihočeský jazzfest

Kde: České Budějovice

Kdy: 25., 26. a 27. července

Proč přijít: Ve čtvrtek od 19.30 h u Rabenštejnské věže Ptaszek & Bužma: Blues and Gospel (CZ), vstup zdarma. V pátek od 18 h na Piaristickém náměstí Per „BASS VIKING“ Mathisen Quartet. feat. Nguyên Lê, Jan Gunnar Hoff, Gary Husband (N,F,GB) – contemporary jazz, Oskar Török Sextet (SK) – alternative jazz, Wild Sticks and Brass Band (CZ) – drums and brass, v sobotu od 18 h na Piaristickém náměstí Fred Wesley & The New JB´S (USA) – jazz funk, Vasko Atasanovski Quintet (SLO/IT) - contemporary jazz, world music, David Kudrna Quartet (CZ) - contemporary jazz. V pátek a v sobotu vstup za 100 korun.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Hříšný tanec plný hříšných hitů

Dámský večer: Hříšný tanec v Háječku

Kde: letní kino Háječek v Budějovicích

Kdy: pátek 26. července od 19 h

Proč přijít: V 19 h otevření areálu i bistra Háječek - mini design market: Vstupní náměstíčko kina se promění na mini trh lokálních designérů. Budete si moct koupit bio ručně vyráběnou kosmetiku, malované hrnečky, šité tašky, šperky z korálků a minerálů a ručně vyráběný porcelán, 19.30 h předkapela Jamie Project, kurz vazby květin s Kristýnou ze Ztohokvetu. Naučíte se techniky a triky vazby kytic s pěstitelkou a milovnicí květin Kristýnou. Nutno koupit vstupenku zvlášť, 21.30 projekce filmu. Vstupné: 100 korun.

Drahofest

Kde: Drahotěšice, statek č. 15, u Marčíků

Kdy: pátek 26. července od 18 h

Proč přijít: Minifestiválek 18.50 - 19.50 Vybitý baterky, 20 - 20.55 Potrubí, 21.05 - 22 Podzemníci. Občerstvení: pivo za příznivou cenu, jakékoli další nápoje si doneste s sebou, jídlo též s sebou, bude možno si opéct něco na ohni či roštu, přespat můžete ve stodole, u ohně nebo ve vlastním stanu.

close info Zdroj: budejovickakarta.cz zoom_in Přírodovědné muzeum Semenec v Týně nad Vltavou.

Pravěký den

Kde: přírodovědné muzeum Semenec

Kdy: sobota 27. července od 10 do 19 h

Proč přijít: Sešlost řemeslníků ve starobylé osadě nad soutokem Lužnice a Vltavy, kteří si vyměňují své zboží, dovednosti, historky, písně a životní zkušenosti. Staňte se součástí a přijďte v pravěkém oděvu, nebo se zapište do výcviku lovce a sběrače a zjistěte, jaké jsou vaše šance na přežití v divočině. Zkusit budete moci pravěkou převlékárnu, mletí obilí, pečení placek i kvašeného chleba, zpracování ovčí vlny, jeskynní malbu, kamenické práce, rozdělávání ohně, práci s bičem a jiné. Návštěvníky čeká pohádka a hudba uměleckého uskupení Altsteinzeitliche Knochenklangbilder, které neopakovatelným způsobem zajistí náladu doby před mnoha tisíci lety.

close info Zdroj: se svolením Falconu zoom_in Aristokratka ve varu

Letní kino v Ševětíně

Kde: loučka u Dubenského rybníka

Kdy: sobota 27. července od 21 h

Proč přijít: Projekce filmu Aristokratka ve varu začne ve 21 h, ale vy můžete dorazit už ve 20 h a dát si něco dobrého. S sebou vemte deku či židličku. Vstupné dobrovolné.

Nevěrníci

Kde: na zahradě Hospody Na Zastávce ve Vrábči

Kdy: sobota 27. července od 21 h

Proč přijít: Premiéra kriminální komedie Oldřišky Ciprové Nevěrníci v provedení spolku eNDe Vrábče. uvádí premiéru kriminální komedie Oldřišky Ciprové. Vstupné dobrovolné.

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil zoom_in Za liškou do nory na Sokolák

Očima lišky: virtual reality

Kde: Sokolský ostrov, Budějovice

Kdy: sobota 27. července od 9 do 18 h

Proč přijít: Jedinečný zážitek s virtuální realitou, podívejte se na svět očima lišky. Den, který si užijete s celou rodinou. Součástí akce bude drobné občerstvení, pro děti bude dočasné tetování i malování na obličej. Akce se uskuteční v rámci unikátního projektu Nora patří lišce, který upozorňuje na kruté norování lišek a zacházení s jejich mláďaty.