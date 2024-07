Sláva pivu

Kdy: pátek 19. a sobota 20. července

Kde: areál Budějovického Budvaru

Proč přijít: Druhý ročník pivního festivalu Sláva pivu. Představí se zde přední české minipivovary, vyhlášení foodtruckeři a pro návštěvníky je také připraven bohatý doprovodný program, včetně speciálních prohlídek pivovaru. Vstupné 250 korun. V ceně je degustační sklenička speciálně připravená na ochutnávkové množství 1 dcl. Tu si mohou návštěvníci při odchodu odnést jako unikátní suvenýr.

close info Zdroj: Deník/Jaroslav Sýbek zoom_in Jazzfest v Českých Budějovicích.

Jihočeský jazz fest

Kdy: od neděle 21. do soboty 27. července

Kde: České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Úsilné

Proč přijít: Funkový génius a trombonista Fred Wesley se po 12 letech s kapelou vrací do Budějovic a spolu s ním se představí tři jazzové uskupení uvedené v české premiéře. Hvězdný band Per „BASS VIKING“ Mathisen Quartet feat. Nguyên Lê, Jan Gunnar Hoff, Gary Husband, mix jazzu a balkánské hudby od Vasko Atanasovski Quintet a nový sextet „slovenského Truffaze“ Oskara Töröka s vyhledávanou folklorní zpěvačkou Simonou Hulejovou uslyší Budějovice jako první v Čechách. Moderní jazz, taneční groovy, ale i rock and roll a boogie zazní tradičně i na malých scénách Budějovic, Hluboké nad Vltavou a v obci Úsilné. V neděli festival zahajuje od 19 h koncertem na náměstí, kde vystoupí BezNot – jazz, soul, Trio KUH feat. Harry Tanschek(A) & Andy Schofield (UK) – jazz standards. Doprovodný program od 21. do 25. července je zdarma. Více na https://jihoceskyjazzfest.cz/.

close info Zdroj: Deník/Petr Škotko zoom_in Selské slavnosti v Holašovicích.

Selské slavnosti

Kdy: od pátku 19. července 10 h do neděle 21. července

Kde: náves v Holašovicích

Proč přijít: Fenomén tradiční lidové slavnosti, která je zasazena do prostředí nádherné a rozlehlé holašovické návsi a je pořádána v duchu „staročeského lidového venkovského jarmarku“ s ukázkami tradičních i netradičních lidových řemesel nejen z celé České republiky, ale též ze Slovenska, Maďarska či Rakouska a těší se velkému zájmu návštěvníků. Program je bohatý a velkolepý kulturní program na dvou velkých podiích je organizován v lidovém duchu. Návštěvník může živě vidět a slyšet opravdové legendy různých žánrů svého oboru. Páteční program je většinou věnován více dechovce, sobotní a nedělní program je protkaný více folklorem, folkem, bluegrass žánrem či country vystoupeními. Program v jarmarečním duchu probíhá i v návesním prostoru na promenádě mezi stánky. V programu nechybí vyhodnocení nejlepšího jihočeského koláče a buchty „holašovické buchtobraní a koláčobraní“. Na rozlehlé návsi jsou k dispozici dobový dřevěný ručně i elektricky poháněný dětský kolotoč a dětské dílny a i velmi populární a oblíbený dětský koutek, kde si děti mohou hrát tak, jak si hráli jejich rodiče či prarodiče. Základní vstupné 250 korun.

Světová show Abba Symphonic

Kdy: neděle 21. července od 19 h

Kde: budějovické letní kino Háječek

Proč přijít: Večer plný největších hitů legendární skupiny Abba se symfonickým orchestrem. Show světového formátu - jedna z nejlepších zahraníčních tribute kapel na světě ve spojení se symfonickým orchestrem vytvoří na pódiu úchvatnou atmosféru a potěší srdce všech fanoušků skupiny ABBA.

close info Zdroj: ČEVAK zoom_in Vodárenská věž

Vodárenská věž pod parou

Kdy: neděle 21. července od 13 do 17 h

Kde: Vodárenská věž v Mánesově, Budějovice

Proč přijít: Ve venkovním areálu věže to bude pořádně vřít. Užijete si ukázky modelů parních strojů a stroječků, například funkční parní vodárny. Přímo v akci uvidíte také historickou parní stříkačku v životní velikosti z 19. století. Výlet můžete spojit i s komentovanou prohlídkou věže. A protože věž slaví 300 let, vstup je zdarma.

close info Zdroj: Archiv DS Vltavan zoom_in Otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou.

Asterix, Obelix a Městečko bohů

Kdy: neděle 21. července, 10 až 11.15 h

Kde: otáčivé hlediště v Týně nad Vltavou

Proč přijít: Divadelní představení, vhodné pro děti od 5 let, v podání DS Vltavan. Vstupné 100 korun.