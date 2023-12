Českobudějovicko

Silvestr kolem Samsona

Kdy: 31. prosince, 16 - 19 hodin

Kde: náměstí Přemysla Otakara II., České Budějovice

Proč přijít: Nenechte si ujít silvestrovskou oslavu na náměstí Českých Budějovic. V rámci Českobudějovického adventu zde zahraje kapela William.

Silvestrovský Lannův ponor vltavský

Kdy: 31. prosince, 15 hodin

Kde: Kavárna VLNNA, Sokolský ostrov, České Budějovice

Proč přijít: 10. ročník Silvestrovského Lannova ponoru bude opět svátkem všech otužilců. Přijďte se ponořit nebo aspoň podpořit. Vstup volný! Zájemci se mohou zúčastnit po registraci a podepsání souhlasu, že do studené vody lezou na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Lidé, kterým studená voda nic neříká, se mohou přijít podívat a odvážlivce povzbudit.

Rybova vánoční mše s obnovou svatebního slibu

Kdy: 30. prosince, 17.30 hodin

Kde: Kostel sv. Jana Nepomuckého, Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Farnost Hluboká nad Vltavou vás zve do kostela sv. Jana Nepomuckého na Hluboké na Rybovu mši vánoční s obnovou svatebního slibu. Účinkuje chrámový sbor a příležitostný orchestr z Velešína.

Vánočně nasvícená Zoo Hluboká

Kdy: Až do 7. 1. denně od 15 do 19 hodin

Kde: Zoologická zahrada, Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Využijte prodloužené otevírací doby na procházku po zoo, která je nasvícená tisíci světýlky. Svícení začíná vždy od 15:00 hod. a pokladna je otevřená do 18:30 hod. Zoo je nutné opustit do 19:00 hod.