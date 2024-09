Zahrádkáři zvou do Nových Hodějovic

Kdy: 21. - 23. září

Kde: moštárna v Topolové ulici

Proč přijít: Tradiční podzimní výstavu zahrádkářských úspěchů a včelařských produktů připravují členové Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Nových Hodějovicích. Už v pátek ve 13 hodin jsou v moštárně vítáni všichni, kteří by se chtěli pochlubit svými výpěstky ovoce a zeleniny. Samotná výstava bude otevřena v sobotu a v neděli od 13 hodin, a v pondělí od 14 do 17 hodin. Návštěvníky potěší jablka a další ovoce, dýně a jiná zelenina, neobvyklé plody, jako například mochyně, voňavé medové produkty nebo i čepované pivo. Vstupné je dobrovolné.

Večery S

Kdy: pátek 20. září

Kde: Divadlo U Kapličky

Proč přijít: Elegantní start podzimních Večerů S 2024 obstará vystoupení patrona ročníku Petra Bohuslava za doprovodu jazzového kontrabasisty Michala Pospíšila vystřídá je sofistikovaný folk pro fajnšmekry v podání Slávka Maděry a Zuzany Vilímové. Finále pak bude ve znamení luxusního jazzu kapely Mr. Lovo. Cena vstupenky je 180 korun, v předprodeji, 230 korun na místě.

close info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Divadlo U Kapličky

Den prevence v Českých Budějovicích

Kdy: čtvrtek 19. září od 10 do 17 hodin

Kde: Palacké náměstí

Proč přijít: Pro veřejnost bude připraveno několik stanovišť: Zdravotně sociální fakulta, Centrum prevence civilizačních chorob nabídne kompletní informace o zdravém stravování, informace o škodlivosti užívání tabákových výrobků a alkoholu. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická České Budějovice nabídne ukázky a nácvik první pomoci u úrazů a nehod a nácvik správné dentální hygieny, a masérské ukázky. Liga proti rakovině přijede s putovní výstavou, která zahrnuje celou škálu zajímavých aktivit. Rozkoš bez rizika bude upozorňovat na zdravotní rizika sexuálně přenosných onemocnění a od 13 hodin nabídne testování na HIV. Zástupci VZP budou připraveni nabídnout možnosti, jak posílit zdraví ve spolupráci s pojišťovnou. Celý program je zdarma. Den prevence pořádá Státní zdravotní ústav ve spolupráci Zdravotně sociální fakultou Jihočeské Univerzity, Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, Ligou proti rakovině, CHARITOU České Budějovice, Rozkoší bez rizika a Světluškou, kteří budou zajišťovat jednotlivá stanoviště, na nichž návštěvníci mohou absolvovat řadu praktických nácviků prevence a dozvědět se řadu důležitých informací z oblasti rizikových a preventivních faktorů zdraví.

Koncert solidarity s ČEZem

Kdy: 19. až 21. září

Kde: Náměstí Přemysla Otakara II.

Proč přijít: Třídenní rodinný festival, který putuje po regionech Česka a přináší lidem v městech zdarma KONCERT, SPORT A KINO. Ve čtvrtek nás čeká promítání filmu Amélie z Montmartru, v pátek to na pódiu rozjede skupina Tata Bojs a hned po nich zpěvačka Ewa Farna a v sobotu si můžete dát pořádně do těla - vyzkoušet si budete moci florbal, basketball či školu běhání. V pátek bude od 16.30 do 21 hodin na místě k dispozici Oranžový přívěs EPP - Pomáhej Pohybem Nadace ČEZ, kde návštěvníci koncertu mohou svou energií přispět postiženým obcím z Jihočeského kraje. Po dobu koncertů bude možné přispět pomocí QR kódu libovolnou částkou na pomoc lidem zasaženým povodněmi.

close info Zdroj: ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o. Infocentum Český Krumlov zoom_in Kapela Tata Bojs

Slavnosti vína

Kdy: 21. září

Kde: náměstí Hluboká nad Vltavou

Proč přijít: Tradiční akce, která nabídne nejen něco dobrého k poslechu, ale hlavně k jídlu a pití. Těšit se můžete na prodej burčáku a vín, ochutnávku hroznů z hlubocké vinice, knižní dobročinný bazar, řemeslné trhy, degustace vín v Hotelu Záviš z Falkenštejna, degustace Orc Wine (afrických vín) v Knížecím Dvoře, posezení s cimbálovou kapelou v Hotelu Záviš z Falkenštejna.

close info Zdroj: Deník/Edwin Otta zoom_in Slavnosti vína v Hluboké nad Vltavou.Průvod.

U-Bahn Nebe pod Berlínem

Kdy: sobota 21. září od 19.30 hodin

Kde: Horká vana

Proč přijít: Zveme vás na zahájení hudebního turné skupiny U-Bahn! Prožijte s námi jedinečný večer plný berlínského punku a atmosféry metra. Skupinu U-Bahn založili spisovatel a hudebník Jaroslav Rudiš spolu s kytaristou Petrem Kružíkem z legendární kapely Priessnitz. Společně vytvořili soundtrack k Rudišově knižnímu debutu "Nebe pod Berlínem" z roku 2002, za který získal Cenu Jiřího Ortena. Album rockových příběhů z berlínského metra, kde punková kapela U-Bahn hraje hlavní roli, vás vtáhne do světa podzemí německé metropole. Předprodej vstupenek v Galerii Panská 1.

close info Zdroj: se souhlasem Petera von Felberta zoom_in Jaroslav Rudiš