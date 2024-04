Českokrumlovsko

Velký knižní bleší trhZdroj: Zdeněk Slovák

Pohádkový víkend

Kdy: Od pátku 5. dubna do neděle 7. dubna

Kde: Městské divadlo Český Krumlov

Proč přijít: Představení jsou součástí soutěžní regionální přehlídky amatérských divadelních souborů hrajících pro děti a mládež, kterou již od roku 2004 ve spolupráci s NIPOS-Artama pořádá Městské divadlo Český Krumlov. Vítězné představení může postoupit na celostátní festival Popelka Rakovník. Přijďte se na výsledky práce amatérských souborů, kteří hrají pro radost svou i dětí podívat i vy! Vstupné: Dítě 50, dospělý 100 korun

Program ZDE

Velký knižní bleší trh

Kdy: Sobota od 9 do 16 hodin, neděle od 9 do 12 hodin

Kde: Kulturní dům Hořice na Šumavě, č.p. 200

Proč přijít: Již popáté Hořický cvrkot z. s. organizuje akci, jejímž smyslem je zachránit co nejvíce krásných knih, najít domov opuštěným knihám, které už dlouho na své čtenáře čekají zaprášené v knihovně. Přijďte si užít pohodový víkend do kulturního domu, můžete se těšit na tisíce knížek pro děti i dospělé, na beletrii i naučné knihy za symbolických 5 korun za kus. Vstupné: Zdarma

Více ZDE