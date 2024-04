Jindřichohradecko

V sobotu se u Klikovského mostu v Suchdole nad Lužnicí bude odemykat Lužnice.Zdroj: Věra Novotná

Velikonoce na zámcích

Kdy: Od čtvrtka 28. března do pondělí 1. dubna

Kde: Jindřichův Hradec, Třeboň, Dačice

Proč přijít: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec zve na prohlídky bez průvodce, zámek si projdete vlastním tempem. První patro Adamova stavení a Rondel budou zkrášleny květinovými aranžmá floristy Slávka Rabušice a jeho přátel. Pro malé návštěvníky je připravena hra na hledání ukrytých vajíček, které se budou různě schovávat na celé prohlídkové trase. Za správné vyluštění tajenky děti navíc získají sladkou odměnu. V sobotu 30. března se, díky spolupráci s divadelní a šermířskou skupinou Jindřich, bude po roce znovu podávat sladká kaše, kterou v duchu jí založené tradice zdarma rozdá přímo Bílá paní s pomocí kuchaře, kuchtiček a také stráží dohlížejících na to, aby nikdo nepředbíhal. Na třetím nádvoří navíc budou ve stáncích připravení prodejci postního občerstvení. Návštěvníci se mohou těšit na sladké dorty, ale i skvělé rybí speciality. Otevřeno bude pátek až pondělí 10-12 a 13-16 hodin.

Na speciální program, velikonoční návštěvu u paní kněžny, zve třeboňský zámek. Prohlídka je ideální pro malé děti (do 9 let), těšit se mohou na doprovod průvodkyně v kostýmu kněžny, která si s dětmi poutavou formou vypráví o historii zámku, výzdobě místností a zajímavých předmětech a velikonočních tradicích. Jako doprovod jednoho dítěte může jít jen jeden dospělý. Prohlídky startují v sobotu a v neděli vždy v 11 h.

Velikonoční prohlídky připravil i zámek v Dačicích. Užijete si je už od čtvrtka do pondělí od 10 do 16 h, začínají vždy v celou hodinu. Návštěvníci si mohou prohlédnout velikonočně vyzdobené interiéry zámku doplněné o výklad kombinující jak klasické zámecké informace, tedy o architektuře, vybavení a majitelích, tak informace o tom, jak se slavily Velikonoce v historii. A jsou to fakta skutečně zajímavá. Víte například, že se dříve peklo více druhů mazanců a v čem rozdíl spočíval? Nebo kde se vzala tradice pečeného beránka? Pročpak jsou v zámku mj. zlatě barvená vajíčka a jak stará je tradice malovaných kraslic? Když si přijdete prohlédnout velikonoční zámek, určitě se to dozvíte.

Velikonoční hrkání

Kdy: Od čtvrtka 28. do soboty 30. března

Kde: Třeboň, Dačice

Proč přijít: Spolek Žít Třeboní pořádá jako každý rok tradiční hrkání. Nevšední podívaná bude k vidění poprvé na Zelený čtvrtek, průvod s obřímu hrkačkami se vydá do ulic města d 19.30 h od kostela sv. Jiljí, scéna se bude opakovat na Velký pátek od 9, 12, 15 a 19.30 h a na Bílou sobotu v 9 a ve 12 h. V sobotu Od 9 do 17 h navíc v Třeboni můžete navštívit velikonočně laděný řemeslný trh s kulturním programem. Čeká na vás pletení pomlázek, výroba velikonočních dekorací, koledníci na chůdách, dudácká kapela, velikonoční pohádka pro děti a spousta dalšího. Přijďte přivítat svátky jara na Masarykovo náměstí v Třeboni!

Velikonoční hrkání si nenechte ujít ani v Dačicích, s sebou si vezměte hrkačky a jiná rámusítka. Začíná se vždy u domu 447/V v ulici U Stadionu. Na obchůzku Dačicemi se všichni vydají ve čtvrtek v 7, ve 12 a v 18 h, v pátek v 7, ve 12, v 15 a v 18 h, v sobotu pak v 7 hodin.

Odemykání Lužnice

Kdy: V sobotu 30. března od 10 h

Kde: Vodácká základna Suchdol nad Lužnicí

Proč přijít: Už po 43. zahájí vodáci sezonu na Lužnici jejím symbolickým odemykáním. Sraz je na základně v Suchdole nad Lužnicí i mostu směr Klikov. K poslechu zahraje country kapela Ruky f kapcách. Občerstvení zajištěno v kiosku.