Písecko

ZIPáci získali mistrovské tituly na Mia Dance League 2023.Zdroj: Poskytla Klára Humpálová

Rudy Linka ~ One Man Show: Úplně jednoduché by bylo

Kdy: Pátek 15. března od 19 hodin

Kde: Divadlo Fráni Šrámka v Písku

Proč přijít: Ve svém novém představení nazvaném “Úplně jednoduché by bylo…” Rudy oslavuje Franze Kafku, jehož duch je stále mezi námi, i když si právě letos připomínáme už 100 let od jeho úmrtí. Toto one man show Rudyho Linky je divadelní “stand-up” vystoupení, prokládané sólovými hudebními vstupy a doplněné projekcí fotografií z Rudyho soukromého archívu.

Velká taneční show všech ZIPáků

Kdy: Neděle 17. března od 15.30 hodin

Kde: Kulturní dům v Písku

Proč přijít: Taneční centrum Z.I.P. Písek na taneční show představí soutěžní i nesoutěžní choreografie.