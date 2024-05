Nadcházející víkend přinese na Budějovicku festival minipivovarů, divadlo v novém archeoskanzenu, běh Budějovicemi a na mnoha místech oslavu dětského dne. Ty najdete v samostatném článku na našem webu.

Žíznivá Žižkárna v Budějovicích čeká na milovníky piva. Ilustrační foto | Foto: Deník/Petr Vaňous

Trocnovské divadelní slavnosti: Na správné adrese

Kdy: pátek 31. května od 20.30 do 22 h

Kde: Archeoskanzen Trocnov

Proč přijít: Divadelní představení Na správné adrese. Co se stane, když se čtyři spolubydlící nezávisle na sobě rozhodnou radikálně změnit život a všechny si, bez vědomí ostatních, podají inzerát, se dozvíte v komedii plné vtipných situací a nečekaných záměn z pera jednoho z nejznámějších autorů divadelních komedií M. Camolettiho. Režie: Jaroslava Malinová.

Žíznivá Žižkárna, festival minipivovarů

Kdy: pátek 31. května od 16 h a sobota 1. června do 23 h

Kde: Žižkárna, České Budějovice

Proč přijít: Těšit se můžete na piva z českých i zahraničních pivovarů. Budete mít možnost ochutnat piva z pivovarů jako Zichovec, Sibeeria, Nozib, Obora, Hulvát, Březí Koza, Čestmír, Kynšperský zajíc, Clock, Permon, Wittigo, Chroust, Falkon, Habakuk, Haksna, Crazy Clown, Psychovar, Antoš, Axiom, Raven, Louka, Kojetín a další. Ze zahraničních pivovarů se těšte na ovocné bomby od pivovarů Funky Fluid a Nepomucen či na belgického krále dezertů legendární višňové pivo Kasteel Rouge. Novinkou bude druhá diskusní stage. Jednodenní vstupné 150 korun.

Loňský 11. ročník českobudějovického Mattoni půlmaratonu.Zdroj: Deník/ Petr Hřídel

Mattoni České Budějovice Running festival

Kdy: sobota 1. června od 15 h

Kde: náměstí Přemysla Otakara II., Budějovice

Proč přijít: Běh má kategorii pro každého. 1/2Maraton štafeta (3 × 5 km + 1 × 6 km), 2Run (10 + 11 km), 5 km závod, dm rodinná míle, dm bambini run.

Bazar: otevřený sklad

Kdy: sobota 1. června od 8 do 12 h

Kde: Kabinet, Palackého náměstí, roh J. Plachty a F. Šrámka

Proč přijít: Bazarové poklady čekají právě na vás. Budete si moci vybírat z funkčního dřevěného nábytku, proštrachat se regály s nádobím, skouknout obrazy… Zároveň máte příležitost nahlédnout do re-use dílny Kabinetu a podívat se, kde se odehrávají všechny zakázkové renovace a řemeslné kurzy.

Den dětí. Ilustrační fotoZdroj: Pixabay

Den dětí s FTZ JU

Kdy: pátek 31. května od 12 do 17 h

Kde: Okolí pavilonu ZR a statek FZT JU České Budějovice

Proč přijít: Připravena je spousta her a soutěží, ukázky práce s loveckými psy, projížďka na koni, prohlídka zvířátek na statku, prohlídka traktorů a mnoho dalšího.

Dětský den ve Vidově

Kdy: sobota 1. června od 15 h

Kde: sportovní areál ve Vidově

Proč přijít: Od 17 h se koná vystoupení zpěvačky BibiBum. Dále se děti mohou těšit na skákací hrad, malování na obličej, disko, soutěže a mnoho dalšího. Občerstvení zajištěno, vstup zdarma.

Letecký den pro plyšáky

Kdy: neděle 2. června od 14 do 17 h

Kde: Letiště Hosín

Proč přijít: Dětský den mají všude, ale tady hlavně pro plyšáky a seskok s padáčky. Můžete mít svůj nebo si ho tady vyrobit. Úkolů je 8 a devítka je odměna: seskok.

Děti si užijí v zámecké kuchyni.Zdroj: Deník/Edwin Otta

O zámeckém mlsání. Prohlídky zámecké kuchyně

Kdy: sobota 1. června od 10.35 do 11.05 h

Kde: hlubocký zámek

Proč přijít: Z kolika chodů se skládal oběd malých princů a princezen? Jaké dobroty se podávaly při slavnostních hostinách a během všedních dnů na schwarzenberském stole? Více se dozví nejmenší návštěvníci při prohlídce zámecké kuchyně se zámeckou kuchařkou. Krátké a zábavné prohlídky jsou určeny pro děti předškolního a mladšího školního věku a jejich doprovod. Prohlídka trvá přibližně 30 minut. Jednotné vstupné je 100 korun.

Máte co číst?

Kdyby náhodou nevyšlo počasí a vy museli sedět doma, třeba vás inspirují naše tipy na knižní novinky. Soutěž: Stačí do neděle 2. června napsat na mail soutez.jih@denik.cz správnou odpověď na otázku: Jak se jmenuje knížka Jana Štiftera, která má v názvu zvíře? Vylosovaný získá jednu z novinek.

Jan Štifter: Krajina roztavených zvonů Krajina roztavených zvonůZdroj: Albatrosmedia

Dvě staletí příběhů. Povídková mozaika bouřlivé rodinné historie.

Jak daleko sahá paměť jedné rodiny? Ve vyprávění sedmi mužů se odvíjí pohnutý příběh prorůstající dvěma staletími. Lékař v roce 1832 se připravuje na nejdůležitější životní zkoušku, když do Čech přichází dosud nepoznaná epidemie. Chlapec v roce 1955 pátrá po tom, co se v jeho rodině přihodilo na konci druhé světové války. Nejmladší generace se chce odpoutat od společenských konvencí a zařídit se po svém. Kniha jako rodokmen, slova jako most mezi generacemi. Vstupte na něj… a kráčejte opatrně.

Autogramiáda a křest knihy se v Budějovicích uskuteční ve středu 5. června od 18 h v Kavárně Lanna. Ukázky z knihy přečte herec Pavel Oubram.

Lukáš Abt: Čti Jeseníky Čti JeseníkyZdroj: Albatrosmedia

Nejoriginálnější průvodce, který se vám letos dostane do rukou

Ilustrovaný průvodce po Jeseníkách a Rychlebských horách je perfektní především pro děti. Na své výpravy ale mohou přizvat i rodiče. Čekají vás pěší, cyklistické i běžkařské trasy s kratší vzdáleností, které zaručeně zvládnou i méně zkušení výletníci. Bezmála dvě desítky výletů doplňují veselé obrázky dokreslující atmosféru daných míst. A pokud lačníte po příbězích či výzvách, vrhněte se na doprovodné pověsti a užijte si nápadité aktivity. Tak hurá na cestu – dobrodružství už čeká.