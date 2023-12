Jindřichohradecko

Největšímu zájmu se jako každý rok těší zvířata ve výběhu jindřichohradeckého zámku.Zdroj: Zdeněk Píša

Adventní dny na zámku

Kdy: V sobotu 9. a v neděli 10.. prosince

Kde: Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

Vstupné: 20 Kč

Proč přijít: II. a III. nádvoří zámku se promění v tržiště s originálním zbožím, najdete tu i malý zvěřinec, zkusíte si výrobu vánočníchozdob z přírodních materiálů. V provozu bude opět 500 let stará černá kuchyně, dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, kovář, hrnčíři a pletař košíků. Připravena je i řada uměleckých představení.

Sváteční atmosféra zavládne i v Domě gobelínů. V sobotu a v neděli od 10 do 17 h jsou návštěvníci zváni na již tradiční adventní víkend . Můžete se těšit na ukázky řemesel a tvořivé dílny pro děti a dospělé. Čeká na vás bohatý program v podobě restaurování tapiserií, háčkování a pletení z pediku, práce se dřevem, techniky suchého plstění, patchwork a malování na keramiku, zdobení perníčků a výroba vánočních dekorací. Seznámíte se s tiskem na textil i s prací s přírodninami. Letos poprvé na akci zavítá sklářský ateliér Miloslava Dvořáka, kde si vyzkoušíte dekorování skleněných předmětů barevnou drtí nebo si můžete zakoupit autorský skleněný šperk vyrobený technikou fusing. V řemeslných stáncích si budete moci zakoupit originální výrobky. Děti si v pokladně muzea vyzvednou plán stanovišť, a budou sbírat za své dovednosti razítka.

Vánoce na zámku

Kdy: Od čtvrtka 7. do neděle 10. prosince

Kde: Státní zámek Třeboň

Vstupné: 180 Kč, senioři, ZTP, ZTP/P, mládež 18-24 let 140 Kč, děti 6 – 17 let 50 Kč Kostýmované prohlídky 300 Kč; senioři, ZTP, ZTP/P, mládež 18 – 24 let 240 Kč, děti 6 – 17 let 90 Kč

Proč přijít: Bohatý adventní a vánoční program přichystal pro své návštěvníky Státní zámek Třeboň. Můžete se vypravit na prohlídku vánočního zámku, v sobotu a v neděli se každou celou hodinu od 10 do 19 h kromě 13 a 17 h konají i kostýmované prohlídky Poslední knížecí Vánoce, které vás přenesou do časů První republiky.

Na mimořádné kostýmované prohlídky zve po oba víkendové dny i Zámecká lékárna. Čekat vás bude Bílí paní. která vás provede expozicí a bude vyprávět, jaké to je být duchem a jaké to bylo starat se o Petra Voka když byl ještě miminko. Vstupenka přijde na 290 korun.