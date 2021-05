Levandule se ve Francii i v dalších zemích pěstuje ve velkém a vonná silice, získaná z jejích květů, se používá v kosmetickém i farmaceutickém průmyslu. Koupit ji lze i samotnou, má uklidňující a harmonizující účinky na tělo i duši, napomáhá sladkému spánku, uklidňuje a čistí i pokožku.

Získat čistou silici v domácích podmínkách je takřka nemožné, ke shora zmíněným účelům ale můžeme používat i celé, nádherně vonící květy z vlastních rostlin. Seřezáváme je v době, kdy je přibližně polovina květů v klásku otevřená, a sušíme je ve svazcích hlavou dolů.

Květy levandule mají v domácnosti velmi rozmanité použití. Voňavý nálev z čajové lžičky květů na šálek vody uklidňuje nervy, tiší bolesti hlavy, napomáhá trávení a provoní dech. Květ levandule

Uklidní duši a odpudí moly

Květ levandule je i oblíbenou součástí uklidňujících bylinných směsí: například spolu s třezalkou, meduňkou a chmelovými šišticemi. Uklidňující je i koupel, do níž můžeme přidat litr silnějšího nálevu z levandulových květů, nebo sáček s nimi zavěsit do proudu horké vody. Sáčky se sušenou levandulí vložené do skříně provoní prostor i prádlo a především účinně odpuzují moly.

Svazky sušených květů jsou krásnou dekorací a zároveň osvěžují vzduch. Čerstvé květy lze také kandovat a zdobit jimi dezerty, přidávat je do marmelád. Sušené květy patří do směsi provensálských bylin a hodí se například k dušeným pokrmům. K masitým jídlům a rybám se v jihoevropských kuchyní přidávají i ostře chutnající mladé lístky levandule. Vložíme-li několik čerstvých levandulových květů do cukřenky, pěkně ji provoní.

Pěstování



Levandule vytváří dřevnatějící, plně mrazuvzdorné keříky. Podle druhu a kultivaru mohou být jen 20, ale i 60 cm vysoké. Potřebují slunné stanoviště a dobře propustnou půdu. Na živiny jsou nenáročné. Levandule je ideální rostlina k vytvoření voňavého bylinkového zátiší na zahradě, i k pěstování ve velkých nádobách.



Je také medonosná, milují ji včely i motýli. Pro udržení pěkného vzhledu můžeme keříky na jaře seřezávat, ale pouze nové výhony, nikdy neřežeme až na staré dřevo, které obráží špatně. Původní botanické druhy, jako je právě levandule lékařská, se dobře množí semeny i řízky. Vyšlechtěné variety je pak třeba množit pouze řízky, aby si zachovaly své vlastnosti.

Převzato z magazínu RECEPTÁŘ