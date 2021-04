Na přípravu čaje obvykle používáme jednu kávovou lžičku (asi 5 g) na jeden šálek vody (250 ml). Drogu zalijeme vroucí vodou a necháme v zakryté nádobě luhovat 5 minut. Na přípravu nálevu, který je silnější než čaj, použijeme dvojnásobné množství drogy (asi 10 g, dvě čajové lžičky) a necháme luhovat v zakryté nádobě 10 až 20 minut. Poté scedíme. Tento způsob používáme především u měkkých částí – květů, listů či výhonků.

Pokud chceme odvar, použijeme 5 až 20 g drogy, kterou vsypeme do 1 l vroucí vody a vaříme v přikryté nádobě 10 až 30 minut. Potom odstavíme, necháme ještě asi 15 minut luhovat a potom scedíme. Tento způsob používáme především u tvrdších částí – kořene, kůry a semen. Výluh pak můžeme připravit dvěma způsoby – zastudena a zatepla. Při první cestě drogu luhujeme 30 minut až 4 hodiny ve vodě o pokojové teplotě. Pokud potřebujeme druhou variantu, drogu udržujeme 1 až 5 hodiny v teplé, ne však vařící vodě. Vhodná je k tomu například termoska.

Síla tinktury

V lékárnictví se tinktury používaly už ve středověku, jejich výhodou je trvanlivost a vysoký obsah účinných látek. Ty se obvykle mnohem lépe rozpouštějí v lihu než ve vodě, nedochází k jejich ztrátám kvůli zahřátí (jako tomu může být u čajů a odvarů) a organismus je také lépe využije.

Jejich předností je také snadné užití – jsou hned připravené k použití, nemusíme je vařit a pak nechat chladnout. Navíc jsou koncentrované, což znamená, že nemusíme pít velké množství tekutiny – obvykle se užívá kolem 25 kapek (což je zhruba 1 ml) 3x denně. Tinktury mají silnější účinky než nálevy a odvary, hodí se tedy pro intenzivnější bylinnou léčbu, doporučené dávkování ovšem nikdy nepřekračujeme.

Tinkturu můžeme v zásadě vyrobit z jakékoliv léčivé rostliny luhováním v lihu. Ten lze zakoupit v lékárně, je ovšem docela drahý, při domácí výrobě ho bez problémů nahradíme kvalitním vysokoprocentním alkoholem (například vodkou, minimálně 40%, ideální je 50–60%). Připravujeme ji nejlépe z čerstvých rostlin, které opláchneme a pak nasekáme nadrobno.

Vsypeme je do skleněné nádoby se šroubovacím uzávěrem a zalijeme až po okraj lihem. Obvykle se používá 250 g čerstvých rostlin na 1 litr lihu (pokud chceme použít sušené rostliny, snížíme množství bylinek na polovinu). Uzavřeme a minimálně na deset dní postavíme na teplé místo – ne však na přímé slunce (doba luhování může být i delší). Každý den nádobu pořádně protřepeme.

Poté obsah přefiltrujeme, vzniklou tinkturu přelijeme do tmavých lahviček a uchováme ve tmě a chladu. Pokud nám líh v tinkturách zásadně vadí nebo jej nesmíme z nejrůznějších důvodů konzumovat, zbavíme se ho jednoduchým způsobem. Líh se odpařuje již při teplotě těsně pod 80 °C. Když tinkturu nalijeme do vroucího čaje, líh se odpaří a všechny účinné látky přejdou do čaje.

Abychom nenadýchali

Přestože tinktury užíváme pro zdraví, neměli bychom zapomínat, že obsahují alkohol. Množství do 3 ml se neprojeví, přesto raději hodinu počkáme, než půjdeme na pracovní schůzku nebo usedneme za volant. Dvě čajové lžičky tinktury (celkem 10 ml) už jsou jako malý panák vodky, „vyčkávací“ dobu.

ČASOPIS RECEPTÁŘ