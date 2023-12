Pojďme se společně ohlédnout za rokem 2023 a v ročence Deníku si připomenout, co všechno Jihočeši v uplynulých měsících prožili.

Náměstí ve Frymburku. K neštěstí mělo dojít v růžové bytovce. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Ve Slavii našli skrytou chodbu. O tom, že rekonstrukce velkých objektů může skrývat nejedno překvapení, stavbaři dobře vědí. Jedno na ně čekalo i v opravovaném budějovickém kulturním domě Slavie.

Zemětřesení se nevyhýbá ani jižním Čechám. Otřesy cítí na Šumavě i u Orlíku. Katastrofální zemětřesení, které 8. září postihlo Maroko, plní novinové stránky po celém světě. Otřesy způsobily smrt více než dvou tisícovek lidí a zranily tisíce dalších. Ačkoliv zdaleka nejsou tak silná a nepáchají tak děsivé škody, zasáhnou občas zemětřesení i jižní Čechy.

Pojďte na jedno. V jižních Čechách vznikla mapa pro milovníky piva. Na území jižních Čech se nachází téměř 50 pivovarů a minipivovarů. Ty jsou rozřazeny do sedmi pivních tras.

Na přechodu srazil dva lidi. Mezi ulicemi Fr. Ondříčka a Bezdrevská v Budějovicích došlo 27. září ke střetu auta s chodci. Oba byli podle informací jihočeské policejní mluvčí Štěpánky Schwarzové převezeni do nemocnice.

Strakonický bazén zastřešila unikátní hala. V republice jsou jen dvě. Nafukovací hala umožní plavání i přes zimu. Demontována bude před letní sezónou v květnu 2024. K opětovné montáži dojde opět v září.

Řidiči záchranek ze Strakonic a Písku patří k nejlepším v ČR. David Bláha obsadil celkově 5. místo, Vlastimil Štráchal skončil na 8. příčce. V celkovém součtu obsadila jihočeská posádka pěkné 4. místo.

Paní marmeláda opět boduje. Tradiční zavařeniny Jozefíny Růžičkové z Prachatic i letos potvrdily svoji kvalitu, když z prestižní mezinárodní soutěže Great Taste přivezly další medaile.

Muž zabil ženu, pak vzal život sobě. Jihočeští kriminalisté potvrdili, že ve Frymburku došlo k vraždě a následné sebevraždě. Muž zavraždil svou manželku a pak si sám vzal život. Tragédie se stala 27. září večer v bytovce na náměstí.

Stavba apartmánů Krumlovského Vltavínu se blíží do finále. Šestipodlažní apartmánový dům, první v nové městské čtvrti Krumlovský Vltavín, která roste na místě bývalé Jitony, by měl být během několika měsíců hotový. Se stavbou bytů zatím společnost SVV real čeká.

Vražda v Clubu Pamela. Diana se jmenovala oběť vraždy v Dolním Dvořišti. Před klubem Pamela ji měl najít její přítel svázanou a uškrcenou. Policie po pachateli pátrá.

Dno Orlíku propátrává nový sonar. Může policii pomoct i se starými případy. Má dosah až do stometrové hloubky. Zvíkovští policisté ho testovali za účasti kolegů pátračů a potápěčů na Orlíku. Pročesávali místa, kde před osmnácti lety spadli do vody mladíci zkracující si cestu do kempu přes les. Jeden z nich se dodnes nenašel. V současné době se jedná o jediný pomníček policistů z Písecka v Orlíku.

V Plané nad Lužnicí otevřeli nový most. Budou mu říkat "modrý". Výstavbu za 222 milionů korun investoval Jihočeský kraj.

V Jindřichově Hradci už je možné nakoupit i v noci, a to ve Zbuzanech. Prodejna byla kvůli kompletní rekonstrukci několik měsíců zavřená. Zákazníci si tu mohou nakoupit 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

