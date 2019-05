Bořice – V připravovaném historickém dramatu Bohdana Slámy Krajina ve stínu hraje také herečka a zpěvačka Barbora Poláková. Diváci ji snad poprvé uvidí jako zápornou postavu.

„Je věrná svému přesvědčení a zfanatizování. Tak trochu je zamilovaná do Hitlera,“ vysvětluje Barbora Poláková, protagonistka nacistky Marty Liškové. Novou zkušenost si pochvaluje navzdory charakteru postavy. „Je taková až do konce, i když ví, že už to nemá cenu, to je snad jediná sympatie, kterou k ní chovám,“ uvažuje Barbora Poláková a myslí si: „Jsou ještě lidi typu kam vítr, tam plášť, a to je ještě o stupeň horší.“