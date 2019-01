Jižní Čechy - Devět mrtvých a škoda za šestnáct miliard korun. Vzpomínání na to, jak ničivé povodně pustošily Jihočeský kraj, není vůbec veselé.

Jihočeský kraj v srpnu roku 2002 zasáhly dvě povodňové vlny. Zemřelo devět lidí a katastrofa napáchala škody za šestnáct miliard korun. | Foto: Archiv Deníku

Tyto velmi smutné okamžiky, kdy mnozí lidé ztratili úplně všechno, někteří i naději na budoucnost, připomeneme od pátku do příští soboty každodenním návratem k jednotlivým dnům.

MAJDALENA

První povodňová vlna přišla do kraje v noci ze 7. na 8. srpna, ta druhá udeřilav noci v pondělí 12. srpna, tedy právě před 15 lety.

Jedním ze symbolů tehdejších povodní se stala obec Majdalena na Třeboňsku. Právě zde začala první vlna povodní havárií hasičské cisterny mířící k čerpání vody do Suchdola. Ve druhé vlně obec zaplavila voda po protržení hráze pískovny a následném prasknutí Novořecké hráze. Voda tam strhla tři domy.

METLY

O své domovy přišli i lidév obci Metly na Strakonicku. Blížila se 4. hodina ranní 13. srpna 2002 a hráz rybníka nevydržela nápor vody. Voda smetla šest domů a řítila se na Předmíř. A pak mířila dál na Blatnou.

RYBNÍK ROŽMBERK

Dalším hrdinou se stal rybník Rožmberk na Třeboňsku, který se dostal na dvojnásobnou výměru a prakticky tak zachránil Prahu před ještě horší apokalypsou. Nakonec vojáci museli odstřelit česla bezpečnostního přelivu.

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Nezbylo jí nic. Jen to, v čem byla oblečená ve chvíli kvapného útěku. Dočasné útočiště našla 81letá Jaroslava Randáková v Domově mládeže u Hvízdala v Českých Budějovicích. Ve své garsonce Domu s pečovatelskou službou v Plzeňské ulici měla vlastní zařízení a výbavu. Zrovna nedávno si ušetřila na pračku, aby nemusela prát v ruce nebo dávat prádlo dceři. Také si koupila nové povlečení, postel a pohodlné boty. „Teď si nemám co obout,“ opět je vidět slzy.

PŘEHRADA SOBĚNOV

„Probudila nás obrovská rána – to spadl strom na střechu chatky. Venku byl hrozný hluk a manžel křičel: Vezmi kluky a utíkej!“ líčí svědkyně protržení soběnovské přehrady. „Bylo to hrozné. Balvany lítaly korytem, nebylo slyšet slova – nevěděli jsme, co se děje, jen jsme chtěli ujet. Byla jsem v šoku, moc jsem se třásla.“

PRACHATICKO

První velkou zkoušku prodělali obyvatelé Prachaticka v srpnu 2002 ze šestého na sedmého srpna. A to jak na horním toku Vltavy, kde před rychle stoupající vodou musely odjet děti z letního tábora, lidé z kempů stejně jako filmový štáb natáčející seriál s až tragicky příznačným názvem Proč bychom se netopili, tak obyvatelé ze Lhenicka a Netolicka, Ktiše a z povodí Blanice nad i pod Husineckou přehradou. Ale to skutečné vodní peklo mělo přijít po zdánlivém uklidnění z neděle na pondělí.

Během několika málo hodin se v pondělí 12. srpna staly Prachatice prakticky nedostupné z několika stran, a to od Volar, Vimperka i od Husince. Přívalová vlna narušila statiku hned několika mostů. Zničený byl historický most v Těšovicích, voda zaplavila most v Husinci, strhla most nad Prachaticemi k Lázním svaté Markéty, zcela zaplavila Krumlovskou ulici pod viaduktem, pryč byl most u Zabrdského mlýna, v Protivci, ve Spálenci strhla Blanice silniční most a podemlela i sousední železniční most, poškodila i most na hranici okresů Prachatice a Strakonice před Bavorovem, dva mosty pod Záblatím na Lažiště a s obrovskými deskami asfaltové vozovky a zbytky historického mostu si Blanice pohrávala i na silnici z Blažejovic do Volar. Pro veškerou dopravu a pěší byla zcela uzavřena Husinecká přehrada. Ta přes všechny poplašné zprávy vydržela nápory tisícileté vody.