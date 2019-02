Linec - Jak i náš list opakovaně uvedl, město Linec se soudí o náhradu zapůjčených čtyř obrazů Gustava Klimta a Egona Schieleho, které se z jeho galerie ztratily. Nejvyšší soud koncem července rozhodl, že Linec musí třem dědicům sběratelky umění Olgy Jägerové zaplatit 8,24 milionu eur.

Mrtvé město někam zmizelo... | Foto: Deník/repro

Krátce před vyhlášením rozsudku se v lineckém městském archivu „vynořil" dopis Olgy Jägerové vztahující se ke „zmizení" obrazů datovaný 21. listopadem 1990. Město z toho dovozuje, že Jägerová musela žalovat o náhradu nejpozději v roce 1993 – pak byl její nárok promlčen.

Zemský soud v Linci ale žalobu města na promlčení nároku zamítl. Mínil, že při pečlivém vedení archivu mohl být nyní se objevivší dopis už dávno zpracován, a nadto v této věci nejde o náhradu škody, kde je promlčecí doba vskutku tři roky, ale o „nahrazení hodnoty něčeho, co už není". A v tomto případě je promlčecí doba ne tři, ale třicet let…

Město se v každém případě odvolá.

Hodokvas v kostele nebude

Fara ve Freistadtu chystala na 2. září „bufet v gotickém kostele doprovázený nejkrásnější komorní hudbou", jak znělo ohlášení. Záměr rozpoutal vzrušené diskuse. „Hříšně drahé ,čepicové´ menu doprovozené vybraným alkoholem nemá v liturgických prostorách co dělat," cituje deník OÖN prezidenta Katolické akce Berta Brandstettera. Na svém blogu napsal, že si nedovede představit, co faru Freistadt mohlo k tomuto záměru pohnout.

List vysvětluje, že pod titulem „Kulinářství za nebeských tónů" zvaly Turistický svaz a fara k pětichodovému menu do městského kostela. Fajnšmekři měli za 94 eur dostat vysoce hodnotný bufet připravený restaurací Vis á Vis ve Freistadtu. Mezi jednotlivými chody měla hrát "Capella Concertante", průběžně pak v pozadí varhanní a harfová hudba.



Akce je součástí řady „Mühlviertelské stoly", které jsou pořádány na více než deseti místech okresu. „Stolováno je na zcela obzvláštních místech, kde normálně nestojí žádné stoly a židle," uvádějí propozice. Tak se první jídlo podávalo 23. června na zámku Tannbach v Gutau, další termíny jsou například na zámku Weinberg v Kefermarktu, na stanici koňské dráhy v Rainbachu či na letišti ve Freistadtu.



„Slyšel jsem, že první podnik v Gutau byl velkolepý," připouští Brandstetter. Že další pochutnání má být ale v chrámu, vehementně kritizuje. „Jsou vhodnější místa než nedotčené kostely," říká. Také skutečnost, že deset procent výnosu má připadnout farní charitě, mu prý na srozumitelnosti akce v božím domě nepřidává, pokračují OÖN.



Podle Brandstettera vedení Turistického svazu získalo pro akci už začátkem roku freistadtského faráře Franze Mayrhofera. Ten zdůrazňoval, že oltářní prostor musí zůstat nedotčen, aby byla zachována důstojnost kostela. „Rozruch kolem slavnostního jídla na faře ale i jeho přiměl k hlubšímu zamyšlení. Jak řekl pro televizi ORF, kdyby kritika byla příliš velká, bude třeba zvážit alternativy."





Tak se také v úterý dopoledne stalo. „Kulinářství za nebeských tónů" se bude 2. září konat ve freistadtském Salzhofu, potvrdil farář Mayrhofer. „Počítali jsme s tím, že mnozí jsou proti. Udivuje mne ovšem, že akce vyvolala tak velké vlny," řekl.



V Salzhofu bylo nalezeno srovnatelné místo, nebeským tónům tak už nestojí nic v cestě, uzavírá linecký list.

Ohrožená Agraria

Protože odborná výstava Agraria musí šetřit, hrozí veletrhu ve Welsu trpká ztráta, píší OÖN. V budoucnu bude v Rakousku v nejlepším případě už jen jedna výstava zemědělské techniky za rok. Wels by v boji o ni musel porazit Tulln.



List připomíná, že před dvěma roky zavrhly Welser Messe svůj historický koncept uspořádat vždy v září velkou podzimní výstavu. Na přání velkých vystavovatelů zemědělské techniky vedení výstavy přešlo od lidového k odbornému veletrhu, a to koncem listopadu. Nový model je nyní ohrožen.



Zástupci branže z "Clubu Landtechnik Austria" zamýšlejí v budoucnu neobesílat už jen jednu odbornou výstavu za rok, ale jen každé dva roky.

Důvodem jsou klesající prodeje zemědělských strojů a vybavení. Trh s traktory v Rakousku se během dvou let propadl o třetinu na loňských zhruba 4800 kusů. Letos obchod se zemědělci vázne kvůli jejich nižším výnosům produkce mléka, masa a obilí. Protože je uzavíráno méně obchodů, chtějí členové klubu šetřit na výstavních nákladech. Představenstvo pověřené vytvořením společného konceptu s výstavišti ve Welsu a v Tullnu navrhuje pořádat veletrh jen každé dva roky.



Ředitel Welser Messe Robert Schneider to nechce komentovat, k prvním rozhovorům dojde až v září. Také starosta Andreas Rabl říká jenom, že jednání probíhají. První Agrarie koncem roku 2014 byla nejúspěšnější výstavou v historii, ještě před veletrhem energetických úspor. Podnik náležející městu dokonce investoval 20 milionů eur do nové haly o 10 000 metrech čtverečních, protože Club trval na tom, že pod střechou mají být vystavovány i největší kombajny. Prezident Clubu Rudolf Dietrich mínil, že záměr čisté odborné výstavy vyšel na sto procent, návštěva i zájem nakupujících byly vynikající. „O to víc je s podivem, že je třeba už zase jiný koncept," poznamenávají OÖN.



Agraria 2016 je nicméně zajištěna, od 26. listopadu očekávají ve Welsu kolem 500 vystavovatelů.

Proti krácení důchodů

V boji proti rostoucí chudobě ve stáří požaduje sociální svaz VdK v Německu stabilizaci úrovně důchodů přinejmenším na současnou výši, píše PNP. Nyní představují kolem 48 procent průměrné mzdy. Do roku 2030 mají postupně poklesnout na 43 procent, což VdK striktně odmítá. Podle něj musí být úroveň důchodů okamžitě zmrazena, potom zvýšena na 50 procent a na nich zůstat stabilizována, řekla prezidentka svazu Ulrike Mascherová.

Je rekordně čápů

Přes špatné počasí a záplavy dosáhl počet párů čápů bílých v Bavorsku letos rekordu – hnízdí jich tu 415, řekla Oda Wiedingová ze zemského svazu ochrany přírody. Rozrostly se nejen jejich dosavadní kolonie, ale vytvořila se i nová usídlení. Populace těchto velkých ptáků v Bavorsku tak roste už jedenáctým rokem za sebou. Nejvíc jich je momentálně v Uehlfeldu – osmnáct. Z nich čtyři páry přibyly letos poprvé.