Jižní Čechy - Na sedm set dodatečných dotazů k projektové dokumentaci už vznesly firmy, které se ucházejí o stavbu dálnice D3 u Českých Budějovic. Cenové nabídky má patnáctka uchazečů o stavbu podat na začátku srpna.

Poslední aktualizované znění odpovědí jim jihočeské pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) odeslalo tento týden. Podle Vladimíry Hruškové, ředitelky regionálního pracoviště ŘSD, teď budou mít stavbaři čas do začátku srpna, aby podali cenové nabídky.

Přípravné práce na trase budoucí D3 od Úsilného až po Kamenný Újezd už byly zahájeny vloni. Teď se čeká na výsledek výběrového řízení, aby mohla v úsecích Úsilné – Hodějovice a Hodějovice – Třebonín začít hlavní akce. „Stavbu obchvatu Českých Budějovic chceme zahájit ještě do konce roku,“ říká Vladimíra Hrušková.

Realizace dálnice u jihočeské metropole je rozvržena na čtyři roky, což by znamenalo dokončení komunikace v roce 2022. Tento termín chce ŘSD stihnout i pro všechny následující úseky D3 až k rakouské hranici. Důležité je to kvůli čerpání evropských dotací.

V jižních Čechách se připravuje dálnice také na Písecku. Do dvou až tří let se má začít stavět chybějící část o délce přibližně 30 kilometrů mezi Milínem a Miroticemi. Podle ministra dopravy Dana Ťoka ale má v rámci tak zvaného PPP projektu tuto dálnici realizovat a pak i dohodnutý čas provozovat a udržovat soukromý subjekt. Postavena by měla být do roku 2024.

Nové posudky vlivu dálnice na životní prostředí, kvůli změně zákonů, nekončící dotazy firem ve výběrovém řízení nebo třeba úpravy projektu v úsecích, kde komunikace prochází přírodně cenným územím, to vše oddaluje stavbu D3 na Českobudějovicku a Českokrumlovsku.

Přitom jen do roku 2022 bude možné na jihočeskou dálnici čerpat evropské dotace. Očekává se, že potom budou evropské dotace České republice výrazně zkráceny a státu nezbude než spoléhat hlavně na vlastní finance. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) proto chce dotáhnout důležitou komunikaci do roku 2022 až k rakouské hranici.

Co všechno však může plány ŘSD zdržet ukazuje už výběrové řízení na stavitele D3 u Českých Budějovic. K projektové dokumentaci tady padlo od firem, které se ucházejí o stavbu dálnice, na sedm set dotazů. Podle ředitelky regionálního pracoviště ŘSD Vladimíry Hruškové se jich nejvíce týkalo tunelu Pohůrka. Všechny dotazy je ale nutné zodpovědět a všem firmám poslat celkové znění, aby nikdo nebyl znevýhodněn. Pokud by teď nikdo žádný dotaz nepodal, je termín podání cenových nabídek počátek srpna. Několikrát už se ale posunul, právě kvůli tomu, že se objevily vždy nové a nové otázky. Původně očekávalo ŘSD, že nabídky už teď bude mít v ruce.

Dálnici na její cestě k rakouské hranici také zbrzdila nedávná změna zákonů, která se týkala posudků vlivu staveb na životní prostředí. Tak zvané posudky EIA je dokonce nutné na navazujících úsecích dálnice na jih od Dolního Třebonína dělat úplně znovu, kvůli nedávným změnám zákonů. Jak Deníku potvrdil Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí třeba pro úsek Třebonín Kaplice nádraží bude zahájeno nové posuzování vlivu stavby na životní prostředí nejbližších dnech. Hotové by mělo být do konce roku 2018.

Posudek EIA na budějovickou část dálnice zase napadla žaloba u správního soudu. Mimo jiné pro údajné propadnutí platnosti. ŘSD a MŽP ale pochyby o platnosti posudku EIA odmítají. Kritici ale posudku EIA vyčítají také to, že není brán v úvahu noční provoz na dálnici a to, že se dostatečně neprověřila alternativní trasa, která by dálnici odklonila dál od Budějovic. Podání žaloby ale nemá odkladný účinek. Může se proto stát, že bude projednávána až ve chvíli, kdy už se stavbaři pustí do práce. Projednávat se má na podzim.

Na ŘSD i bez ohledu na zmíněnou žalobu, citelně tlačí čas. Aby stihlo ŘSD dokončit třeba dálnici ke Kaplici do výše zmíněného roku 2022, tak už by letos potřebovalo mít v ruce všechny papírové podklady. Příští rok pak chce v úseku Třebonín – Kaplice zahájit realizaci, která má trvat tři roky. Podle Vladimíry Hruškové by se měl tento úsek určitě postavit za evropské peníze. A Vladimíra Hrušková věří, že za Budějovicemi bude projekt dálnice postupovat rychle kupředu. I když se nyní místy upravuje podle požadavků ochrany životního prostředí.

V nejbližší době chce ŘSD odevzdat na ministerstvo životního prostředí i podklady pro posudek EIA na poslední část dálnice k rakouské hranici. Vedle projektové dokumentace ale ŘSD pro dálnici musí zvládnout i další úkol – výkupy pozemků. Ty jsou zatím v podstatě hotové do Třebonína. Kvůli evropským dotacím tedy ŘSD čeká skutečný závod s časem.