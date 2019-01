České Budějovice - Hostem on-line Deníku byla bylinářka Radmila Malinovská z Podkletí.

Jak jednoduše provést jarní očistu těla?

Je dobré začít u jídelníčku a vynechat všechny „nezdravé" pochutiny: větší množství cukru, kofein, tučná jídla. Jarní očistné čaje se skládají z mnoha bylin a jsou ke koupi v každém bylinářství. Sama si můžete udělat čaj z prvních jarních bylin, které jsou na louce: kořen i list pampelišky, list jitrocele kopinatého, květ sedmikrásky, první lístky břízy, květ prvosenky, květ podběle a další byliny, které se na vás budou usmívat. Pokud si nejste jista, zda jsou poživatelné, ověřte si to v herbáři nebo na internetu.

V bylinách se moc nevyznám. Poradíte, jak na ně?

Každý bylinář začínající nebo pokročilý používá herbář k určování bylin. Většina bylin se přizpůsobuje podmínkám, ve kterých roste, a proto mohou růst do větších rozměrů, než je uvedeno v knihách. Proto je důležité ověřit si pravost rostlin v publikacích.

Existuje rostlina, která by měla silné protizánětlivé účinky a dala by se používat současně s kortikoidy?

Máme spoustu dostupných antibiotických bylin, které se dají používat vedle léků. Celá rostlina lichořeřišnice je považována za širokospektrální antibiotikum. Velmi účinná je z ní tinktura. Lichořeřišnici můžeme pěstovat na zahradě i v truhlíku za oknem. Navíc je krásná. Dále je to běžný dostupný česnek, cibule a pažitka.

Syn má problémy s usínáním, neustále prská a mne si oči, má alergii na pyl, ve škole ho to nebaví, nesoustředí se…

Veškeré alergie mají příčinu v psychosomatice. Lepší než děti léčit s alergií je motivovat je. Místo slova „musíš" používejte slovo „můžeš", aby dítě cítilo, že má svobodu se rozhodnout. Pokud dítě není pod tlakem, nemá alergie. Je dobré začít u sebe. Existují byliny, které léčí alergii a dají se sehnat v bylinářství. Všeobecně pro děti doporučuji homeopatika.

