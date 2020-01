Jan Antonín Duchoslav, jehož „drzá“ tvář se proslavila v legendárním filmu o lyžařském výcviku Sněženky a machři, radil lyžařům na Kramolíně, jaké vybrat lyže a také jim je půjčoval.

Na Kramolín prý jezdívá rád se svými dvěma syny. „Je to tu velmi přívětivé pro lyžování s dětmi, takže je to pro mě srdcová záležitost,“ řekl Jan Antonín Duchoslav, kterého tentokrát vyslal do jižních Čech výrobce lyží, aby je půjčoval a také servisoval přímo na kopci.