Jižní Čechy – Čistá voda, připravené slunečníky, jen návštěvníci chybí. Poslední dny počasí koupání příliš nepřejí.

Ilustrační foto | Foto: mladoboleslavsko.eu

Potvrzují to i Pavel Dostál a Miroslav Sýkora, správci přírodního koupaliště Lazna v Borovanech na Českobudějovicku. „Zatímco v teplých dnech sem denně přišlo šest set padesát sedm set padesát lidí, ve čtvrtek to bylo jen sto třicet dva lidí,“ okomentoval dosavadní průběh sezony Pavel Dostál. Dodal, že letošní sezona podle něj bude o něco slabší než za loňská. „To vše ukáže ještě srpen, který měl být krásný, ale zatím to tak úplně nevypadá,“ dodal správce borovanského koupaliště.