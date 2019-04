Jelikož se jedná o prostory, kde původně sídlila prodejna U Kroupů, odpovídají požadavkům na potravinářský provoz. Proto bude nutné provést velkou řadu úprav tak, aby prostory splňovaly současné normy na poskytování zdravotních služeb a mohla úspěšně proběhnout jejich rekolaudace. „I přes dlouhé zjišťování a vyjednávání jsme se dostali na částku1,172 milionu korun,“ uvedla ředitelka charity.

Charitě se podařilo dát dohromady část peněz díky akcím, na kterých vybírala dobrovolné vstupné, jako adventní koncert, Letnice či Tříkrálová sbírka. Další obnos přispěli dárci, a tak má ke dnešnímu dni (10. října) 142 319 korun. Domovní bytová správa coby vlastník objektu přislíbila uhradit rekonstrukci elektroinstalace za 440 tisíc korun. Charitě tak zbývá sehnat 589 681 korun, s čímž má pomocii zmíněná sbírka.

Jak přispět

Do sbírky můžete přispět bankovním převodem na účet Fio banky č.: 801320708/2010 nebo přímo do zapečetěných kasiček, které budou od 15. října do 30. listopadu umístěny na veřejných místech.