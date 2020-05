To je skoro 17 procent obyvatel omezovaných nízkými příjmy (1,161 mil.), materiálním nedostatkem (223 000) či malou možností zaměstnání (507 000 do 60 let). Na 47 000 lidí dopadala všechna tři kritéria. Dotčeno je takto také 303 000 dětí a mladistvých, kterým šance maří především chybějící vzdělání. 36 % z nich nemá z finančních důvodů počítač. V roce 2018 bylo ohrožených osob 1 512 000. Caritas k uvedené statistice připomínají, že byla pořízena před koronakrizí, která situaci ještě zhoršila.

Staví u hranic

Zdroj: Deník/OÖN

Loxone, firma specializovaná na tzv. smart-home, „inteligentní domy“ s automatizovaným provozem, chce postavit v příhraničním Kollerschlagu za 55 milionů eur předváděcí areál, školicí a logistické centrum, sklady, kanceláře a hotel s 90 pokoji, napsaly OÖN. Dokončení třípatrových staveb na osmi hektarech je plánováno do prvního čtvrtletí 2023. Má tu pracovat dalších 250-300 lidí vedle dosavadní stovky. Všechny střechy mají být ozeleněny.

Tvrdá pěst na LASK

Nedovolený způsob tréninku fotbalistů LASK se klubu nevyplatil, informují OÖN. Příslušný prvoinstanční senát bundesligy jej odsoudil za „přestupek proti fair-play“ odebráním šesti bodů a peněžitým trestem 75 000 eur.

Tím se LASK propadl v tabulce nejvyšší soutěže z prvního místa na druhé a místo náskoku tří bodů na Salcburk před středečním startem mistrovské části soutěže má na něj deset kol před koncem stejně vysokou ztrátu. LASK se okamžitě odvolal ke svazovému protestnímu výboru, následovat by mohl ještě podnět ke stálé neutrální rozhodčí komisi už mimo svaz. Definitivní rozhodnutí by bylo možné očekávat možná až za tři měsíce, dávno po skončení fotbalové sezony a určení rakouského zástupce do Evropské ligy. Odebrání bodů má platit i pro případ, že by domácí soutěž nebyla dohrána a výsledky vyhlášeny po základní části. I v tomto případě by byl mistrem Salcburk, který by při rovnosti bodů měl lepší rozdíl branek. Pokutu by LASK mohl „snížit“ poukázáním 50 000 eur podpůrnému fondu svazu pro domácí kluby.

Podle člena senátu Johannese Wutzlhofera je rozsudek přiměřený tomu, že LASK v rozporu s dohodou ligových klubů nejméně čtyřikrát trénoval naráz celé mužstvo v čase, kdy byla povolena příprava pouze v malých skupinkách bez vzájemného kontaktu hráčů. Jde prý o „masivní faul uvnitř fotbalové rodiny“, který fotbalu způsobil značnou škodu. Je také třeba přihlédnout k tomu, že chování profesionálních fotbalistů je určitým vzorem pro obyvatelstvo, a k tomu, že se kluby soutěže na společných pravidlech dohodly, dodal Wutzlhofer. LASKem předložené doklady údajných obdobných porušení předpisů dalšími kluby předsednictvo bundesligy odmítlo.

Fitka bez omezení?

Provoz fitnescenter v Rakousku už nemá mít od pátku žádná „koronaomezení“, píší OÖN. Co se týče počtu lidí na sportovištích, sdělilo ministerstvo zdravotnictví, že žádné pravidlo to neurčuje. Podle lineckého listu by ale mělo být možné, že silně frekventovaná studia účast cvičících omezí sama. Naznačil to pro OÖN například řetězec FitInn, který má v Rakousku 43 fitnescenter. Jisté je, že při příchodu, odchodu a v šatnách musejí mít návštěvníci roušky. Při převlékání a tréninku dodržují dvoumetrový odstup k ostatním cvičícím. Některá zařízení odstranila „přebytečné“ aparáty. Roušky musejí nosit trenéři, klienti je mohou odložit. Úseky wellnessu a lázní jsou hostům volně otevřeny, zdůrazňována je povinnost pravidelné hygieny.

V Rakousku je přes 1200 fitnesscenter, dvě třetiny z nich ve Vídni. Branže zaznamenala v roce 2018 obrat 554 milionů eur. Členy klubů je skoro 1,1 milionu lidí, tedy 12,3 procenta obyvatel. Měsíčně platí příspěvek průměrně 43 eur.

Zakáží „pivní“ píseň?

Studentka pasovské univerzity Corinna Schützová (22) chce nechat zakázat starou lidovou píseň o Dunaji, s oblibou zpívanou německou „ballermanskou“ hvězdou Mickiem Krausem a často také účastníky bavorských pivních slavností, uvádět na příštích pasovských festivalech, píše PNP. Ve verzi, v jaké je na těchto veselicích uváděna, prý výslovně toleruje znásilňování – na břehu spící dívka je zneužita kolemjdoucím mužem. Respektive její slova „prezentují obrázek světa, ve kterém jsou sexuální násilné fantazie proti ženám normalizovány a oslavovány“. „Donaulied“ tak prý představuje formu sexuálního násilí. Schützová a spol. vyhlásili v akci proti „sexismu pivních stanů“ petici požadující, aby se písnička nehrála ve stanech slavností a v putykách. Signatáři chtějí udělat Pasov městem pro obyvatele osvobozeným od sexismu, vhodným k žití. Text uvádějí na www.songtexte.com/songtext/mickie-krause/donaulied-7b434e64.html a další sporné písně na facebooku www.facebook.com/Aktion-gegen-Bierzelt-Sexismus-107589000961361/?modal=admin_todo_tour. Do čtvrtka adresa našla na 650 „liků“.