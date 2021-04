Zemský soud v Eisenstadtu uložil v pondělí poměrem hlasů 5:3 deset měsíců podmíněně a peněžitý trest 6400 eur policistovi za oživování nacismu. Na facebooku umístil loni 20. dubna, na Hitlerovy narozeniny, fotografii jeho údajně oblíbeného jídla, knedlíků s vejci, s poznámkou “Dnes k obědu”, píše Volksblatt.

Případ oznámil ráno toho dne uniformovaný policista, že kantýna policejních kasáren ve Vídni toto jídlo nabízí na poledním lístku. Žáci akademie jídelníček vyfotografovali a whats-appová skupina prý vzrušeně diskutovala nad “třaskavým” menu.

Ochránci ústavy založili spis, protože zmíněný den nebyl jen tak nějaký, ale dnem narozenin fýrera. “Věčně včerejší” prý vědí, že kdo ten den nabízí knedlíky s vejci, vysílá “kód”, pokračuje Volksblatt.

Obviněný před soudem přiznal, že snímek na sociální síti zveřejnil, ale k porušení zákona se neměl – vyfotografoval prý ten den náhodou jen svůj oběd. Byl vyloučen z FPÖ, předběžně suspendován ze služby, ale podle lineckého listu už se k policii vrátil. Vedení teď zvažuje další kroky. Rozsudek z Eisenstadtu není pravomocný.

A Hitler ještě jednou - v muzeu

Linecké městské muzeum Nordico připravilo na dobu od 16. dubna do 15. srpna výstavu “Mladý Hitler” s podtitulkem Určující roky jednoho diktátora 1889–1914.

Adolf Hitler strávil svých prvních 24 let v Rakousku – v Innviertlu, v Linci a ve Vídni. “Rostl s německým nacionalismem a nenávistí k Čechům, prožíval vzestup velkých masových stran. Obdivoval radikálního ,Staroněmce´ Georga Rittera von Schönerer a antisemitského vídeňského starostu Karla Luegera,” uvádí list.

Výstava prezentuje Hitlerovu biografii a politické proudy do roku 1914. Je koprodukcí z Domem dějin v Mnichově. Vychází k ní Hitlerova biografie 1889-1914 (Residenz Verlag, 256 stran, 24 eur).

V pátek 7. května a v sobotu 15. května budou připraveny vycházky pro zájemce po stopách Hitlerova prostředí v Linci. Sraz bude v 16 hodin před Nordicem, cena je devět eur a platí i pro návštěvu muzea, která jinak stojí 6,50 eura (zlevněné 2,50). Muzeum je otevřeno út-so 10-18 hodin, čt 10-19.

Na snímku je Hitlerova třída – diktátor by měl být ten nejvyšší v horní řadě.

Další seniorská vražda u sousedů

U zemského soudu ve Steyru stane 74letý senior z Aschachu, obžalovaný z toho, že v noci 17. ledna zasadil své manželce (71) v posteli více ran kladivem do hlavy a horní části těla, napsal Volksblatt. Poté vzal tři kuchyňské nože a oběť bodal. Zemřela vykrvácením. Napsal dopis na rozloučenou a vypil směs benzínu a nafty. Pokus o sebevraždu mu ale nevyšel, policisté alarmovaní bratrem zesnulé ho našli v bezvědomí. Měl 0,48 promile. Čin doznal a jako důvod uvedl dlouholetou nenávist a spory s partnerkou.

Umělé oplodnění s podporou státu

Asi půl roku po uzákonění příplatků státu na umělé oplodnění bylo v Bavorsku vyhověno asi 2700 žádostí párů s nevyplněným přáním mít děti, píše PNP. Listu to řekla ministryně pro rodinu Carolina Trautnerová. Od platnosti normy dostalo ministerstvo asi 3300 žádostí o podporu. Mohou je podávat manželské i nesezdané heterosexuální páry se společným hlavním bydlištěm v Bavorsku. Homosexuální dvojice nárok nemají. K oplodnění musí být použito vajíčka a semena dotyčného páru.

Ministerstvo odhaduje, že nechtěně je bezdětný zhruba každý desátý pár v Německu ve věku 25 až 59 let.

“Zelený” ministr zdravotnictví to vzdal

Rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober (60, Zelení) oznámil v úterý, že odchází z funkce, uvedly OÖN.

Do roku 1990 byl učitelem na základní škole. Pak nastoupil za Zelené do Národní rady jako stranický mluvčí pro dopravu, bezpečnost a proti atomové energii. Od října 2003 do loňského ledna byl hornorakouským zemským radou, naposledy pro ochranu životního prostředí, vodní právo, dohled nad potravinami a integraci. V posledních letech se zasazoval například o mladé běžence v Rakousku. Z jeho angažování se proti Temelínu a úložišti jaderného odpadu ho dobře poznali i Jihočeši, proto se jeho odstoupení z ministerské funkce věnujme trochu šířeji.

Vysílen…

Při jeho oznámení s patrným pohnutím uvedl, že před patnácti měsíci funkci s velkou radostí přijal. Co za tu dobu společně se spoluobčany prožili, připadá mu, že to bylo už tak před patnácti lety… Bilancoval, že nešlo jen o pandémii, ale začal také projekty označování původu potravin, větší ochrany zvířat a řadu dalších věcí. Záměry v této práci pokračovat mu zmařila nejtěžší krize, koronavirová pandémie. Pro ministerstvo zdravotnictví jako řídící centrálu boje s ní to byla “nepředstavitelná výzva, zatížení, odpovědnost” pro každého spolupracovníka. To potvrzují případy také jiných zemí, kde byli ministři během pandémie měněni, upozornil. Nikdo nebyl na nákazu připraven, všichni byli překvapeni. Snažil se ministerstvo protikrizově opevnit, reformovat organizaci na centrum řízení. Velmi oceňuje štáb poradců, kteří práci dělali dobrovolně a neuvěřitelně angažovaně, a vše s orientací na dialog, což pro něho bylo zvlášť důležité. Výsledkem bylo 106 nařízení a mnoho, mnoho výnosů, vždy po dohodě s koaličními partnery a se spolkovými zeměmi.

V pandémii nikdo nemůže být bez chyb, ale on osobně je přesvědčen, že řadu věcí udělal správně. „V testování jsme skoro mistry světa,” pochlubil se. Nejúspěšnější byli vždycky, když strany a lidé táhli za jeden provaz.

Při druhé vlně nákazy už se v těchto vztazích objevilo mnoho pnutí. Přibylo agresivity malé části “koronavirových lhářů”, uvedl a zmínil výhrůžky i vraždou, také na adresu blízkých, policejní ochranu od listopadu a podobně. Ve třetí vlně to bylo ještě horší. “To už jsem se často cítil velmi osaměle,” přiznal. Naštěstí prý se mu ale podařilo bránit rozvolňování protikoronavirových opatření.

Je pořád práce – přesvědčit k testování, které odmítá třetina lidí, k očkování… A příliš málo je známo o dlouhodobějších následcích covidu.

Čtrnáct měsíců neměl volný den, očividně se přepracoval. Jeho zdravotní stav se průběžně horšil, před měsícem měl srdeční kolaps. Lékaři mu radili se šetřit, ale protože neměl žádné organické škody, zkoušel se ještě “nastartovat”. Není prý “vyhořelý”, jen přepracovaný a vysílený. V úterý dostal ale druhý kolaps a pochopil, že musí zatáhnout za záchrannou brzdu. Za normálních okolností by stačila přestávka, ale za pandémie není normální čas. “V této situaci potřebuje republika ministra zdravotnictví, který je stoprocentně fit. A to já nejsem,” řekl. Po domluvě s lékaři se rozhodl z úřadu odstoupit. Ministerstvo chvíli po něm vedl vicekancléř Werner Kogler. Dvě hodiny po Abschoberově odstoupení oznámil, že novým ministrem bude vídeňský lékař a funkcionář Lékařské komory Wolfgang Mückstein.

Plány, co bude dělat po rekonvalescenci, Anschober ještě nemá, ale chtěl by prý napsat svůj první politický román. Snad v uplynulé době najde nějakou inspiraci… Zatím napsal tři knihy o Zelených, životním prostředí, energiích, klimatu.

Při loučení poděkoval své “velkolepé životní partnerce”, také svému týmu, “opravdu báječné poslanecké frakci Zelených”, místokancléři Koglerovi – a tisícům lidí, kteří ho “neuvěřitelně a mile” podporovali dopisy, maily a třeba i pamlsky. “Děkuji a nashledanou,” rozloučil se a zamával…, končí list.

Za “neúnavnou práci v této tak nekonečně obtížné době pandémie” poděkoval Anschoberovi po twitteru jménem republiky i osobně prezident Van der Bellen. Kancléř Sebastian Kurz mu poděkoval se slovy, že se za svou zemi obětoval.