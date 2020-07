Linec – V pondělí dopoledne stonalo v Rakousku na infekci Covid-19 aktivně 1240 lidí, o 51 víc než v sobotu, píší OÖN. V nemocnicích bylo 82 nakažených.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk

Ze soboty na neděli bylo ze 114 nových infekcí v Rakousku nejvíc, 53, v Horních Rakousích. Do večera stoupl počet momentálně nemocných v této zemi na 566. Do pondělka tu přibylo opět nejvíc nákaz – 25 během 24 hodin. Ve Vídni to bylo 19, v Dolních Rakousích tři. Od začátku pandémie zemřelo v souvislosti s koronavirem v Rakousku 708 lidí, za vyléčené bylo označeno 17 000 osob.