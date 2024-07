„Hrozně mě to dojalo. Vždyť ta šance, že se najde shoda mezi příjemcem a dárcem, je tak malá! Obrečela jsem to, ale hned pak jsem řekla, že je jasné, že do toho jdu," vypráví.

Chodila darovat krev

Rodačka ze západočeského Nepomuku byla několik let jen jednou z těch, kdo se přihlásili do registru s myšlenkou, že by je třeba někdy nějaký pacient s poruchou krvetvorby mohl potřebovat. „Bylo to v roce 2017, studovala jsem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity a na transfuzní oddělení v nemocnici jsem chodila dávat krev. Tam jsem si všimla náborové kampaně Nadace pro transplantace kostní dřeně a okamžitě se zapsala a podstoupila vstupní vyšetření krve," popisuje cestu mezi registrované dárce.

Že je pro někoho i vhodným dárcem pro skutečnou transplantaci, se dozvěděla až v roce 2023, když už na děkanátu téže fakulty pracovala. A ani tehdy neváhala. „Vím, že mé krvetvorné buňky měly pomoct ženě, která je asi ve věku mé maminky, žije někde v Evropě. Pro pacienta začíná ten hlavní boj až po transplantaci. Doufám a věřím, že v našem případě se to podařilo. Soudím tak i podle toho, že se asi po půl roce z registru ozvali, zda bych byla ochotná stejné pacientce ještě darovat lymfocyty. Pokud by neměla šanci na uzdravení, asi by mě o to nežádali. Žiju v naději, že šlo o to ještě víc podpořit proces jejího uzdravování," domýšlí si Kristýna Kušková o příjemkyni.

Každý má tu možnost

Když si mohla vybrat, zda se podrobí odběru kostní dřeně v narkóze, nebo daruje krvetvorné buňky vyseparované z krevního řečiště, volila druhou možnost. „Dneska nevím, jestli bych si separátor vybrala znovu, pro mě to byl stres," připouští, když vzpomíná na samotný odběr. „Měla jsem problém vydržet čtyři hodiny bez hnutí, obě ruce napíchnuté, ten přístroj pořád hudroval, nakonec museli ten proces i kvůli mé reakci na přípravek proti srážení krve zkrátit. A já se bála, že těch buněk nebude dost. Ta úleva, když potom přišly sestřičky na pokoj a řekly mi, že separátor nashromáždil dokonce víc krvetvorných buněk, než bylo potřeba! Naštěstí mé tělo dobře zareagovalo na injekce, které jsem si týden předtím píchala do břicha, aby se mi zvýšila krvetvorba a potřebné buňky se vyplavily do krve," vysvětluje.

Při vzpomínkách na celý proces nemůže Kristýna Kušková vynechat pochvalu pro všechny zdravotníky, se kterými se během série vyšetření i při samotném odběru setkala. „Sestřičky byly úplně úžasné, nádherně se o mě staraly. Obrovskou morální podporou je i pan primář, který osobně za každým dárcem přišel," cení si. Neméně pozitivní byly i reakce okolí. „Skoro všichni, s kým jsem o dárcovství kostní dřeně mluvila, mě podporovali, i když si nebyli jistí, jestli by to oni sami udělali také. Snad jen dva lidé zvedli výstražný prst, jestli si uvědomuji, co dělám, zda se nebojím následků. Ale takové věci si vůbec nepřipouštím, zdravý organismus se s takovým zákrokem bez problémů vyrovná," je dárkyně přesvědčená.

A tyto myšlenky chce i dál šířit. „Pořád je spousta lidí, kteří o dárcovství kostní dřeně nevědí, nezajímají se o to. Já to téma naopak ráda vytahuju, snažím se ho dostat do širšího povědomí. Každý z nás má tu možnost a měla by to být samozřejmost se do registru aspoň přihlásit. Vždyť být někde na seznamu možných dárců je to nejmenší, co můžeme pro vážně nemocné udělat," míní třiatřicetiletá zaměstnankyně Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy.